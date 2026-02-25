Τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τελέστηκε σήμερα (25/2) στον τόπο του δυστυχήματος.

Με πρωτοβουλία της διευθύντριας του δημοτικού σχολείου Γόννων Λάρισας, μαθητές, φορείς και κάτοικοι του οικισμού που βρίσκεται δίπλα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, ένωσαν τις προσευχές τους για τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν.

Ανάμεσά τους και συγγενείς των θυμάτων που προσευχήθηκαν για τους δικούς τους ανθρώπους.

Tέμπη: Μαθητές από 9 χώρες στο σημείο θανάτου – Φρόντισαν συμβολικά τις 57 ελιές (Video)

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη απέτισαν φόρο τιμής σήμερα το πρωί 29 νέοι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Τα παιδιά φρόντισαν και να καλλώπισαν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί, μία για καθεμία από τις ζωές που χάθηκαν στο σημείο θανάτου. Στο σημείο βρέθηκαν και αρκετοί συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την οργή τους.

Οι νέοι φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών όπως αναφέρει το onlarissa.gr. Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να μεταβούν οργανωμένα στον τόπο της τραγωδίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης πέρα από σύνορα.

Συμβολική κίνηση σεβασμού

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων ελιάς, που έχουν φυτευτεί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση περιποίησης του χώρου. Όπως επισημαίνεται από την ομάδα Τ57 Κατερίνης, πρόκειται για μια πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και μια έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία που συνεχίζει να ζητά δικαίωση.

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις μαθητών:

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

Δηλώσεις συγγενών: