Την αναβολή της εκταφής του Ντένι Ρούτσι αποφάσισε η οικογένειά του, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Παρών ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Ο κ. Ρούτσι δήλωσε πως, η προγραμματισμένη εκταφή του γιου του, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της Τετάρτης, αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή εκδόθηκε την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, «ώστε να μην μπορούσε να κάνουμε τίποτα». Χάρη στις ενέργειες της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία τελικά ανεστάλη.

Ρούτσι: «Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω».

Ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που ζητούν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Η απεργία μου ήταν για το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πουν ναι για όλες τις εξετάσεις και τώρα λένε οκ αλλά όχι για όλες, δίνουν μόνο για αλκοτέστ και ναρκωτικά, αυτές που κάνουν σε οδηγούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι, μετά την παρέλευση της τριετίας από την ταφή, η οικογένεια μπορεί να προχωρήσει στις εξετάσεις που επιθυμεί. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου, για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

«Πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί, όπως ήμασταν στο Σύνταγμα», τόνισε, ζητώντας από τον κόσμο «να είναι δίπλα μας». Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ρούτσι δήλωσε: «Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω».