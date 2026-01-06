Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στη σταδιακή τοποθέτηση 388 «έξυπνων» καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 17,6 εκατ. ευρώ.Πού

Η λειτουργία τους έχει ξεκινήσει στα εξής σημεία:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστήμιο και Λ. Βασ. Σοφίας Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Τι θα γίνει τους επόμενους μήνες

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026 : τοποθέτηση ακόμη 11 καμερών.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026 : θα προστεθούν 33 επιπλέον κάμερες.

Μετά τον Μάρτιο 2026: περίπου 85 κάμερες το μήνα, έως την πλήρη λειτουργία του συστήματος στα τέλη Ιουνίου 2026.

Πού θα τοποθετηθούν

Οι κάμερες θα εγκατασταθούν σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και κεντρικούς οδικούς κόμβους σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παρακολούθησης κυκλοφορίας.

Πώς λειτουργούν

Λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο , με δυνατότητα καταγραφής φωτογραφιών και βίντεο ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος , χωρίς να φαίνονται οι επιβαίνοντες, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το υλικό αποστέλλεται αυτόματα σε κεντρικό server παραβάσεων, με πρόσβαση αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία για επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το σύστημα στοχεύει στην ασφαλή οδήγηση, τον σεβασμό των κανόνων και την υπεύθυνη συμπεριφορά στους δρόμους της Αττικής, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαχείριση των δεδομένων.