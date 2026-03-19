Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφερόμενος στην εφαρμογή των νέων έξυπνων καμερών στους δρόμους.

Όπως εξήγησε, το σύστημα είναι πλέον έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία, ενώ το μεγαλύτερο βάρος θα αφορά τον διοικητικό φόρτο που θα αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία. Αυτό περιλαμβάνει την πιστοποίηση, αλλά και τη διαχείριση των ενστάσεων που θα προκύψουν από τους πολίτες.

«Ανά πάσα στιγμή, μέσα στις επόμενες μέρες ή και ώρες, είμαστε έτοιμοι προκειμένου να κόψουμε κάποιες πολύ κακές συνήθειες», σημείωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι κάμερες δεν τοποθετούνται σε ευθείες οδούς όπου η ταχύτητα μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά κυρίως σε διασταυρώσεις.

«Οι κάμερες δεν μπαίνουν σε μία ευθεία που κάποιος μπορεί να πάει με ασφάλεια, με 90, 100, 120 χλμ», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι τραγικό αυτό το οποίο βλέπουμε στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του μέτρου για την οδική ασφάλεια.