Οι παραβάσεις που εντοπίζονται αφορούν χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής καταγράφουν παραβάσεις, όπως χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χωρίς όμως να επιβάλλουν πρόστιμα.

Πηγές της ΕΛΑΣ διευκρινίζουν ότι καμία υπηρεσία της αστυνομίας δεν έχει λάβει προς διεκπεραίωση παράβαση από τις ψηφιακές κάμερες και ότι η αστυνομία δεν εμπλέκεται προς το παρόν στη διαδικασία.

Οι κάμερες βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία και με την ολοκλήρωση του ενιαίου ψηφιακού backend η διαδικασία αναμένεται να αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Οι 388 κάμερες στην Αττική – Όλα τα σημεία

Το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει την εγκατάσταση 388 καμερών σε 100 κομβικά σημεία, με 24ωρη επιτήρηση, καταγραφή 5 φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό.

Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ το υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω VPN αποκλειστικά στην ΕΛ.ΑΣ.

Κέντρο της Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου: 6 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας: 8 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας: 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου (Hilton): 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας: 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου: 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων: 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8 κάμερες

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά): 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας: 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης: 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4 κάμερες

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3 κάμερες

Νότια Προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (+2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου: 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2 κάμερες

Δυτικά Προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου: 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν: 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός: 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών: 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου: 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους: 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος: 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα: 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη: 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας: 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας: 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού: 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4 κάμερες

Κάμερες θα εγκατασταθούν επίσης σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές, Πετρούπολη και δεκάδες άλλες περιοχές, δημιουργώντας ένα δίκτυο που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.