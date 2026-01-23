Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε πλήρη λειτουργία οι «έξυπνες» κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, που αποστέλλουν αυτόματα κλήσεις στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Στόχος του μέτρου είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, όχι η αύξηση των κρατικών εσόδων, όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία και έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς τοποθεσίες τους, ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους οδηγούς.

Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε πλήρη λειτουργία οι «έξυπνες κάμερες τροχαίων παραβάσεων», οι οποίες θα αποστέλλουν αυτόματα τις κλήσεις στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Στόχος του νέου μέτρου είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Για την εφαρμογή του συστήματος είχε αναφερθεί πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε, σκοπός της λειτουργίας των καμερών δεν είναι η αύξηση των κρατικών εσόδων, αλλά η ουσιαστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι πρώτες 8 «έξυπνες» κάμερες

Οι πρώτες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία, ενώ οι ακριβείς τοποθεσίες τους έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους οδηγούς. Η διαφάνεια αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, στοχεύει στην πρόληψη και όχι στην τιμωρία.

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε: «Τα καλά νέα είναι ότι από την ερχόμενη εβδομάδα (σ.σ. μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου) θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε κλήσεις που έχουν καταγράψει οι έξυπνες κάμερες. Μέχρι τώρα βαθμονομούσαμε τις κάμερες και κάναμε όλη τη δουλειά που ήταν απαραίτητη να γίνει με την Αρχή Προστασίας ώστε να μπορούν να λειτουργούν νόμιμα οι κάμερες».

«Μακάρι να μην εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ από κλήσεις! Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής τοποθεσία εγκατάστασης των καμερών και εμφανίζονται σε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ο στόχος είναι οι Έλληνες οδηγοί να τηρούν τον ΚΟΚ και να μην περνούν με κόκκινο και βέβαια να μην σκοτώνονται αλλά ούτε και να σκοτώνουν ανθρώπους».

«Αρχικά λοιπόν κλήσεις θα στέλνουν αυτές οι 8 έξυπνες κάμερες αλλά και οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που σε σύνολο 388 καμερών έχουν ήδη εγκατασταθεί μερικές δεκάδες αλλά μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εγκατασταθεί όλες. Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής καταγράφουν μόνο το κόκκινο φανάρι ενώ οι 8 έξυπνες κάμερες καταγράφουν τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος, την ταχύτητα αλλά και την παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου, κ.ά.»

Η διαδικασία αποστολής των κλήσεων

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αποστολή των κλήσεων θα ξεκινήσει μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Οι οδηγοί που υποπίπτουν σε παραβάσεις θα λαμβάνουν SMS ενημέρωσης στο κινητό τους τηλέφωνο με τα σχετικά στοιχεία.

Περίπου το Πάσχα, όταν θα τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο σύστημα καταγραφής παραβάσεων, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν το βίντεο της παράβασης. Μέχρι τότε, όσοι δεν έχουν δηλώσει κινητό τηλέφωνο θα λαμβάνουν την ειδοποίηση ταχυδρομικά, με τον παραδοσιακό έντυπο τρόπο.