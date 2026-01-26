Η πλήρης λειτουργία των έξυπνων καμερών στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Κατά την πιλοτική περίοδο από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026, οι κάμερες κατέγραψαν 40.691 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη σεβασμό της διάβασης πεζών, με 28.736 καταγεγραμμένες περιπτώσεις.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αττικής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην οδική ασφάλεια και στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Πρόκειται για ένα σύστημα ψηφιακής επιτήρησης που έχει στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και τον περιορισμό επικίνδυνων παραβάσεων που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Ήδη, τα πρώτα στοιχεία από την πιλοτική εφαρμογή των «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Την περίοδο από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 21 Ιανουαρίου 2026, οι κάμερες κατέγραψαν συνολικά 40.691 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αποκαλύπτοντας την έκταση της παραβατικότητας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων αφορά παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη σεβασμό της διάβασης πεζών. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 28.736 περιπτώσεις, αριθμός που αποτυπώνει τον σοβαρό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται καθημερινά πεζοί και οδηγοί, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα αστικά σημεία.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο διάστημα εντοπίστηκαν 10.500 τέτοιες παραβάσεις, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Αρχών.

Παράλληλα, οι κάμερες κατέγραψαν 1.455 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μια παράβαση που συνδέεται άμεσα με σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Οι έξυπνες κάμερες λειτουργούν αυτόματα και καταγράφουν τις παραβάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ προβλέπεται η απευθείας αποστολή των προστίμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το επόμενο διάστημα το δίκτυο των καμερών θα επεκταθεί σε περισσότερα σημεία, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς.

Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη της κυκλοφορίας στην Αττική, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι ο στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής.