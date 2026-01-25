Το αργότερο έως το τέλος του μήνα οι «έξυπνες» κάμερες θα ξεκινήσουν να καταγράφουν παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής, στέλνοντας τις κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των παραβατών.

Τι έχουν «γράψει» οι «έξυπνες» κάμερες

Σημειώνεται πως την περίοδο από 18/12/2025 έως 21/01/2026, οι «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας, που λειτουργούν πιλοτικά, έχουν καταγράψει 40.691 παραβάσεις.

Από αυτές:

– 28.736 για ερυθρό σηματοδότη και διάβαση πεζών

– 10.500 για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης

– 1.455 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας