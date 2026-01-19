Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στους αυξημένους ελέγχους αλκοτέστ, στη μείωση των θυμάτων τροχαίων, στην εγκατάσταση καμερών στους δρόμους της Αττικής, καθώς και στα αγροτικά μπλόκα.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες ξεκινά η εγκατάσταση των 300 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα καταγράφουν τις παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν επιπλέον 1.000 «έξυπνες κάμερες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Αλκοτέστ και μείωση τροχαίων

Αναφερόμενος στα αλκοτέστ της Τροχαίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πολιτική με θετικά αποτελέσματα. «Ξεκίνησε με 4-5% και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1% και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συμμόρφωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη πως έχει διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική συνείδηση σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε 135 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο». Όπως είπε, κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο πραγματοποιούνται στην Αττική περίπου 17.000 έως 20.000 αλκοτέστ, ενώ οι υπηρεσίες της Τροχαίας έχουν ενισχυθεί με νέους αστυφύλακες που εργάζονται με ευγένεια και αξιοπρέπεια.

Τοποθέτηση καμερών στους δρόμους

Για τις κάμερες στους κεντρικούς οδικούς άξονες, ο υπουργός εξήγησε ότι «σε λίγες μέρες θα απλώνονται στην Αττική οι 300 κάμερες της Περιφέρειας, οι οποίες θα βεβαιώνουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη». Πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα εγκατασταθούν οι 1.000 κάμερες που θα συνδέονται με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Αστυνομίας, δημιουργώντας «μια νέα πραγματικότητα» στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας.

Αγροτικά μπλόκα και εφαρμογή του νόμου

Αναφορικά με τα μπλόκα των αγροτών στους αυτοκινητόδρομους, ο κ. Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν, θα εφαρμοστεί ο νόμος. «Η αστυνομία δεν επενέβη γιατί ήταν σαφές πως ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αποφάσισαν να αφήσουν τους αγρότες να διαδηλώσουν τα αιτήματά τους με δημοκρατικό τρόπο», δήλωσε.

Επισήμανε ότι, παρά τα προβλήματα στα τελωνεία και την ταλαιπωρία των πολιτών, δεν υπήρξαν περιστατικά βίας. «Όλες οι κοινωνικές ομάδες διεκδικούν αιτήματα και πάντα υπάρχει ένα περιθώριο συμβιβασμού. Αυτό είναι η δημοκρατία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συνέχιση των αποκλεισμών προκαλεί όχι μόνο ταλαιπωρία, αλλά και οικονομική ζημιά. «Αν συνεχιστούν, θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως προβλέπεται», κατέληξε ο υπουργός.