Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά τη σταδιακή εγκατάσταση 388 «έξυπνων» καμερών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 17,6 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής παραβάσεων ερυθρού σηματοδότη, υπέρβασης ταχύτητας και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr, ενώ η διαχείριση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ήδη, οι πρώτες κάμερες βρίσκονται σε λειτουργία στα εξής σημεία:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστήμιο και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Επόμενα στάδια υλοποίησης

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται η τοποθέτηση ακόμη 11 καμερών. Έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 θα προστεθούν 33 επιπλέον, ενώ από τον Μάρτιο του ίδιου έτους και μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026 θα εγκαθίστανται περίπου 85 κάμερες τον μήνα, μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Σημεία εγκατάστασης

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και σε κεντρικούς οδικούς κόμβους σε όλη την Αττική, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

Τεχνολογία και λειτουργία

Το σύστημα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, με δυνατότητα καταγραφής φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Καταγράφεται αποκλειστικά το πίσω μέρος του οχήματος, χωρίς να απεικονίζονται οι επιβαίνοντες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το υλικό αποστέλλεται αυτόματα σε κεντρικό server παραβάσεων, στον οποίο πρόσβαση έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το σύστημα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλούς οδήγησης και στην προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στους δρόμους της Αττικής, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαχείριση των δεδομένων.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η κεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα διασυνδέει δεδομένα ελέγχου από φορητές συσκευές και κάμερες παρακολούθησης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.