Το χάος στους δρόμους επιβεβαιώνεται από τις έξυπνες κάμερες που τοποθέτησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από τις 19 Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 36.000 παραβάσεις, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο οι παραβάσεις έφτασαν τις 3.700.

Συγκεκριμένα, από τις 19 Δεκεμβρίου:

Τρεις κάμερες κατέγραψαν 24.000 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και διάβασης πεζών.

Μία κάμερα στην κάθοδο της Συγγρού κατέγραψε 10.500 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης.

Η κάμερα στην άνοδο της Συγγρού κατέγραψε 1.200 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Στα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν η αποστολή κλήσεων και η επιβολή προστίμων.