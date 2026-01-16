Ανοιχτή είναι πλέον η δυνατότητα για τους πολίτες να ελέγξουν αν χρωστούν κλήσεις ή πρόστιμα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο από το gov.gr όσο και από την πλατφόρμα myAADE.

Στην περίπτωση του gov.gr, οι πολίτες εισέρχονται στην ιστοσελίδα και επιλέγουν Μεταφορές & Οχήματα → Πρόστιμα και Παραβάσεις, ενώ στη συνέχεια κλικάρουν στο «Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης» και συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς myAADE. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται όλες οι εκκρεμείς κλήσεις.

Εναλλακτικά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές → Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης, προκειμένου να δουν αν τα πρόστιμα έχουν ήδη αποσταλεί στην εφορία και εκκρεμούν για είσπραξη.