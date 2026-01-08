Η παράταση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), έχει διάρκεια μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, η προθεσμία για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Η παράταση δίνει επιπλέον χρόνο και για την ολοκλήρωση ή τη διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η μη εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. προβλέπει βαριά πρόστιμα, τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 ευρώ.