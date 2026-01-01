Από σήμερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα. Η προθεσμία πληρωμής έχει λήξει και οι εκπρόθεσμοι θα επιβαρυνθούν ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων, δηλαδή την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω της πλατφόρμας myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Κλιμακωτά πρόστιμα για τους εκπρόθεσμους

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους εγκαίρως.

• 25% πρόστιμο για όσους εξοφλήσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

• 50% πρόστιμο για πληρωμές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

• 100% πρόστιμο για καταβολές από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Παραδείγματα υπολογισμού

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής:

Αν κάποιος καθυστερήσει λίγες ημέρες και εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% της αξίας των τελών. Για παράδειγμα, σε τέλη 150 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει τα 37,5 ευρώ.

Από τον Φεβρουάριο η προσαύξηση ανεβαίνει στο 50%, αυξάνοντας τον λογαριασμό κατά το ήμισυ. Από την 1η Μαρτίου και μετά, όποιος δεν έχει πληρώσει καλείται να καταβάλει διπλό ποσό. Έτσι, για όχημα με τέλη 300 ευρώ, η οφειλή λόγω καθυστέρησης φτάνει τα 600 ευρώ.

Το νέο μοντέλο εφαρμόζεται ώστε να μπει τέλος στις συνεχείς παρατάσεις και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τις καθυστερήσεις. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ακόμη και για οχήματα με χαμηλά τέλη.