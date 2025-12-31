Τελευταία εργάσιμη του 2025 σήμερα και πριν αλλάξει η χρονιά, εκπνέουν οι προθεσμίες για μια σειρά από φορολογικές πληρωμές και δηλώσεις που πρέπει να διευθετηθούν μέσα στη μέρα, ώστε να μη βρει το νέο έτος τους φορολογούμενους με εκκρεμότητες και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στο «πακέτο» περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες οφειλές όσο και δηλώσεις που κλείνουν με το τέλος του φορολογικού έτους. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Taxisnet θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 11 το βράδυ, δίνοντας το τελευταίο περιθώριο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών.

Πληρωμές και δηλώσεις που λήγουν απόψε

1. Τέλη ΙΧ και ψηφιακή κατάθεση πινακίδων

Λήγει η προθεσμία εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας για το 2026, όπως έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR. Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα και αφορούν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της ΑΑΔΕ ή μέσω e-banking.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ., ενώ για περίπου 700.000 οχήματα απομένουν λίγες ώρες για τακτοποίηση.

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ νέο καθεστώς προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη καταβολή: 25% εντός Ιανουαρίου, 50% εντός Φεβρουαρίου και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Οι ίδιες επιβαρύνσεις ισχύουν και για μερική καταβολή. Παράλληλα, σήμερα λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων μέσω της πλατφόρμας myCAR.

2. Φόρος εισοδήματος – 6η δόση

Μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει να καταβληθεί η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν επιλέξει εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι οφείλουν να καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών, ίσο με το 30% του ετήσιου εισοδήματος, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο το 2026.

3. ΕΝΦΙΑ 2025 – 10η δόση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εξοφλούν τον ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις πρέπει να καταβάλουν τη 10η δόση για το 2025. Η πρώτη είχε πληρωθεί στα τέλη Μαρτίου, ενώ απομένουν δύο δόσεις μέχρι την ολοκλήρωση των πληρωμών τον Φεβρουάριο του 2026.

4. Δηλώσεις για αναδρομικά

Μισθωτοί και συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά εντός του 2024 πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα ποσά αυτά, ξεχωριστά για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται. Ο φόρος που προκύπτει εξοφλείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, με δυνατότητα ρύθμισης έως 48 δόσεων.

5. Δηλώσεις για κάλυψη τεκμηρίων

Δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές που χρησιμοποιούνται για κάλυψη τεκμηρίων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY έως το τέλος της ημέρας.

6. Φορολογικές δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι νόμιμοι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν έως σήμερα τις δηλώσεις για φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2024, εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου με τα σχετικά στοιχεία.

7. Υποχρεώσεις φορολογουμένων κατοίκων εξωτερικού

Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 πρέπει να ολοκληρώσουν την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Ποιες ψηφιακές εφαρμογές παραμένουν ανοιχτές

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λειτουργούν έως τις 11 το βράδυ. Μετά την ώρα αυτή, το σύστημα δεν θα δέχεται ολοκλήρωση ή αποστολή δηλώσεων, ακόμη και αν η διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Την Πρωτοχρονιά, ορισμένες εφαρμογές θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω κλεισίματος του φορολογικού έτους και θα επανενεργοποιηθούν σταδιακά από τις 2 Ιανουαρίου.

Έως τις 23:00 θα λειτουργούν:

• Η εφαρμογή myPROPERTY για δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιών.

• Το Περιουσιολόγιο (Ε9 / ΕΝΦΙΑ 2014–2025) για ηλεκτρονική υποβολή και διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

• Η εφαρμογή για δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα έτη 2015–2024.

• Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και λοιπών φόρων μέσω myAADE.

• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών μέσω καρτών και συστήματος IRIS.

• Η ψηφιακή εφαρμογή για βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων για το 2024.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αντίστοιχων αποδεικτικών καταβολής.