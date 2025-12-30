Μόλις μία ημέρα απομένει στους ιδιοκτήτες οχημάτων για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στα οχήματά τους, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Φέτος, η διαδικασία πληρωμής γίνεται πιο απλή, καθώς οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet. Η νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ επιτρέπει την πρόσβαση μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Όσοι δεν επιθυμούν να συνδεθούν με TAXISnet, μπορούν να κατεβάσουν και να πληρώσουν το ειδοποιητήριο εισάγοντας αποκλειστικά το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Για την εκτύπωση και πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, οι οδηγοί πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

• Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

• Επιλέξτε: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

• Εισάγετε το ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος τελών κυκλοφορίας.

• Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης:

• 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

• 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

• 100% πρόστιμο για καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.