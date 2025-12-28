Τρία εικοσιτετράωρα απομένουν για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας καθώς δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο, σχεδόν 2,5 εκατ, οδηγοί δεν είχαν πληρώσει το οφειλόμενο ποσό μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Αυστηρότερα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει πιο αυστηρά και εφαρμόζονται ως εξής:

• 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

• 50% πρόστιμο έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

• 100% πρόστιμο από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη ανέρχονται σε 100 ευρώ, η πληρωμή μετά την 1η Μαρτίου θα φτάσει τα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού.

Τι ισχύει για τα οχήματα σε ακινησία

Τα τέλη καθορίζονται βάσει κυβισμού, εκπομπών CO₂ και ημερομηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας την καταβολή των τελών.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει παράταση, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στις πληρωμές για να αποφύγουν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.