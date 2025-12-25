Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία λήγει αυστηρά στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και δεν προβλέπεται καμία παράταση.

Η φετινή διαδικασία είναι πιο απλή, καθώς η πληρωμή μπορεί να γίνει χωρίς χρήση κωδικών TAXISnet. Η νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ επιτρέπει την άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Πώς να πληρώσετε εύκολα online:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε Ψηφιακές Υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και πληρώστε μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικά.

Πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1 Μαρτίου 2026 και μετά

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να φροντίσουν την εμπρόθεσμη εξόφληση, καθώς η ΑΑΔΕ δεν θα δώσει καμία παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026.