Τελειώνει ο χρόνος για όσους δεν έχουν πληρώσει ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας καθώς την 31η Δεκεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με το ενδεχόμενο έστω και για ολιγοήμερη παράταση από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου να μην υπάρχει όπως έχει δηλώσει ο εκπρόσωπός του. Μάλιστα τα πρόστιμα για όποιους δεν πληρώσουν τα τέλη θα είναι τσουχτερά αφού θα αντιμετωπίσουν επιβάρυνση έως και στο 100% επί των τελών, με την ΑΑΔΕ να διευκρινίζει ότι τα πρόστιμα θα επιβληθούν κλιμακωτά, ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής.

Εντοκα γραμμάτια

Την πρόθεσή του να εκδώσει έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων (3 μηνών), συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ενώ ημερομηνία ωρίμασης είναι η 14η Απριλίου. Στην τελευταία αντίστοιχη έκδοση (13 εβδομάδων) που είχε γίνει στα τέλη Οκτωβρίου η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,72%.

Στο 14,18% ο Πόλσον

Τον έλεγχο του 14,18% της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει πλέον ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης της τράπεζας με την εταιρεία Holdings που είχε δημιουργήσει η Πειραιώς τα χρόνια της κρίσης. Ο Πόλσον, μέσω του fund του Paulson & Co Inc., έχει στην κατοχή του 175.317.912 κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας και παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς.

Αύξηση περιουσίας $550 δισ.

Οι κροίσοι της τεχνολογίας στην Αμερική αύξησαν την περιουσία τους κατά περισσότερα από 550 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Οι 10 κορυφαίοι ιδρυτές και διευθύνοντες σύμβουλοι της τεχνολογίας στις ΗΠΑ κατείχαν περισσότερα από 2,5 τρισ. δολάρια σε μετρητά, μετοχές και άλλες επενδύσεις στο κλείσιμο των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη την παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

€5 δισ. σε ασφάλιστρα

Τα 5 δισ. ευρώ άγγιξε η παραγωγή ασφαλίστρων των ιδιωτικών ασφαλιστικών στην Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2025. Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 4,9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στον Κόλπο από το Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο και συνέλαβε το πλήρωμά του. Ο ανώτερος διοικητής του IRGC, Mohammad Gholamshahi, δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι το δεξαμενόπλοιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέφερε τέσσερα εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου και παρεμποδίστηκε καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Το πλοίο όπως φαίνεται σε βίντεο είναι ένα μικρό, παλιό δεξαμενόπλοιο με χωρητικότητα μικρότερη από 10.000 dwt, χωρίς διακριτά σημάδια που να υποδηλώνουν τον ιδιοκτήτη του. Πηγές από τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων στη Μέση Ανατολή δήλωσαν στο TradeWinds ότι η κατάσχεση αυτή είναι απίθανο να εντάσσεται στην πολιτική αντιποίνων του Ιράν στις κατασχέσεις από τις ΗΠΑ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, δεδομένου του μεγέθους του πλοίου. Το Ιράν καταπολεμά εδώ και καιρό το λαθρεμπόριο των διυλισμένων προϊόντων του. Η χώρα κατάσχει συχνά μικρά, παλιά δεξαμενόπλοια που φέρεται ότι μεταφέρουν λαθραίο πετρέλαιο.

Πότε θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Εορταστικό ωράριο και σήμερα Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ ανοικτά θα είναι τα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, τελευταία Κυριακή του έτους.