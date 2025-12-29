Μόλις δύο μέρες απομένουν μέχρι το τέλος του χρόνου και είναι η κατάλληλη στιγμή να τακτοποιήσετε όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Από τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος μέχρι τα τέλη κυκλοφορίας και τις παρακρατήσεις μισθών, κάθε εκκρεμότητα που δεν διευθετηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μπορεί να επιβαρύνει την τσέπη σας με πρόστιμα και επιπλέον τόκους.

Ο σωστός προγραμματισμός τώρα σημαίνει ξεκίνημα του νέου έτους χωρίς απρόοπτα και οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Εφορία.

Ας δούμε αναλυτικά τι πρέπει να διευθετηθεί άμεσα:

Τέλη κυκλοφορίας 2026

Στην πλατφόρμα myCAR έχουν ήδη αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Όλα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, αλλά τα πρόστιμα καθυστέρησης έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 25% έως 100% του οφειλόμενου ποσού.

Έκτη δόση φόρου εισοδήματος

Όσοι επέλεξαν εξόφληση σε οκτώ δόσεις πρέπει να πληρώσουν την έκτη δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει την πράξη προσδιορισμού φόρου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση λάθους.

Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Για όσους πληρώνουν σε 12 δόσεις, η δέκατη δόση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η πρώτη δόση είχε καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2025 και η τελευταία θα είναι στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ υποβάλλονται δηλώσεις παρακράτησης και προκαταβολής φόρου για:

-μισθωτή εργασία και συντάξεις,

-επιχειρηματική δραστηριότητα,

-μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 και 69 ΚΦΕ

Οι δηλώσεις αφορούν την απόδοση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα και πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

Κάλυψη 30% εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους. Όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται συναλλαγές μέσω καρτών, e-banking και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.

Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025

Η υποβολή γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων (Β’ ή Γ’). Για όσους δεν υποχρεούνται σε δήλωση ΦΠΑ, η προθεσμία αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά το τρίμηνο αναφοράς.

Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα μετά την παρακράτηση και η καταβολή γίνεται στο τέλος του ίδιου μήνα. Αφορά όσους έλαβαν μερίσματα, bonus ή άλλες συναφείς απολαβές.

Υποχρεώσεις για Έλληνες του εξωτερικού

Οι φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου.