Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν θα ξεκινήσει τελικά την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Το νέο «ραντεβού» είναι η 1η Απριλίου 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Η αλλαγή αυτή προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών και αφορά όλες τις μισθώσεις, στο πλαίσιο των μέτρων για μεγαλύτερη διαφάνεια και περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα.

Διαφάνεια στις συναλλαγές ή απλά… αναβολή;

Η μετάθεση της ημερομηνίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν οι τεχνικές και οργανωτικές εργασίες για ένα πλήρες σύστημα διασταύρωσης στοιχείων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με λίγα λόγια, τεχνικά και οργανωτικά χρειάζεται χρόνο για να δουλέψει το σύστημα σωστά και να μην υπάρξουν προβλήματα στην εφαρμογή.

Πλειστηριασμοί… παγώνουν για τους πληγέντες

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και παράταση της αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων) για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική. Η αναστολή ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας μια ανάσα στους πληγέντες.

ΕΝΦΙΑ που εξαφανίζεται για κάποιους

Για το 2026, ειδικά για τα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική, ισχύει απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορά όσους έχουν εκδομένα Δελτία Επανελέγχου ή Έκθεση/Πρωτόκολλο Αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου έως και 31/12/2020. Το ακίνητο πρέπει να ανήκε στον υπόχρεο σε φόρο εκείνη τη χρονική στιγμή.

Κληρονομικά δικαιώματα των θυμάτων

Δεν ξεχνιούνται ούτε τα ακίνητα που κληροδοτήθηκαν από θανόντες λόγω των πυρκαγιών. Τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται επίσης από ΕΝΦΙΑ για το 2026, εξασφαλίζοντας ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα πληρώσουν φόρο για τα κληροδοτημένα ακίνητα φέτος.