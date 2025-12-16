Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε νέα μέτρα για το ζήτημα της στέγασης, παρουσιάζοντας έξι δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση των ενοικιαστών. «Σήμερα οι συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι αντιμετωπίζουν πίεση στα οικονομικά τους. Είναι πιθανόν να έχουμε στη διάθεσή μας και ευρωπαϊκούς πόρους στο μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε τα προγράμματα Σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, περίπου 900.000 ενοικιαστές έχουν ήδη λάβει πίσω ένα μίσθωμα, ενώ δρομολογούνται έξι νέες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της στεγαστικής κατάστασης:

Ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση παλαιών ή κλειστών ακινήτων. Ένα μικρό ποσοστό από τα 400 εκατ. ευρώ του προγράμματος θα δοθεί και σε επιδότηση σε πρόγραμμα ανακαίνισης ιδιοκατοίκισης –χωρίς κριτήρια παλαιότητας κτιρίου– τα οποία θα λάβουν ζευγάρια με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ και με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Για τους περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, με εξαίρεση τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προβλέπονται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να διατεθούν ως κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους. Εισάγονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Θεσπίζεται νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες αποκλειστικά προς ενοικίαση για δέκα χρόνια, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Προωθείται πολεοδομική ρύθμιση για ταχύτερη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα μπορούν να εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων.