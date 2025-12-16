Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία το βράδυ της Τρίτης (16/12/25) ολοκλήρωσε την πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που καταθέτει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Μετέχουμε σε μια συζήτηση ξεχωριστή γιατί καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που κατέθεσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της πατρίδας μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός, ανοίγοντας την ομιλία του στη Βουλή.

«Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η σημερινή πορεία της χώρας αποτελεί δικαίωση της πολιτικής που ξεκίνησε το 2019.

«Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρεμβάσεις ύψους 3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, για πρώτη φορά κάτω από το 140% του ΑΕΠ.

Η ανεργία αναμένεται να επιστρέψει στα προ του 2008 επίπεδα, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,2%, με τις αυξήσεις αποδοχών να υπερκαλύπτουν το κόστος ζωής. Παράλληλα, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 10,2%, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ενισχύεται κατά 2 δισ. ευρώ και την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης να φτάνει το 65%, έναντι 43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Μα αυτό συμβαίνει ήδη στην ελληνική οικονομία» είπε ο Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι το 2024 η χώρα υπήρξε για πρώτη φορά εξαγωγική στην ενέργεια, γεγονός που δείχνει τη μεταστροφή του ενεργειακού ισοζυγίου.

Δείτε εδώ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή:

Σύγκλιση με την Ευρώπη

Αναφερόμενος στη σύγκλιση με την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για «αδιαπραγμάτευτο, εθνικό στόχο». Όπως είπε, οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έχουν ανέλθει στο 17%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. «Οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης για ακρίβεια και φοροελαφρύνσεις

«Το έχω πει πολλές φορές. Κανείς δεν πανηγυρίζει όταν όλα συμβαίνουν εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αλλαγών. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση» δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία και την άμυνα.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, ενώ η πολιτική των φοροελαφρύνσεων αποτελεί «κέρδος για όλους». Οι παρεμβάσεις, πρόσθεσε, στηρίζουν το εισόδημα των πολιτών, με τα μέτρα του 2026 να ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ, εντός των δημοσιονομικών ορίων.

«Τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε ενοικιαστές» ανέφερε, σημειώνοντας ότι το μέτρο λειτουργεί και ως κίνητρο για τη φορολογική συμμόρφωση.

Στέγαση και νέα μέτρα για τα ενοίκια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της στέγασης, παρουσιάζοντας έξι νέες δράσεις για την ανακούφιση των ενοικιαστών. «Σήμερα οι συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι αντιμετωπίζουν πίεση στα οικονομικά τους. Είναι πιθανόν να έχουμε στη διάθεσή μας και ευρωπαϊκούς πόρους στο μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε τα προγράμματα Σπίτι μου» είπε.

Όπως ανέφερε, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές έχουν ήδη λάβει πίσω ένα μίσθωμα, ενώ δρομολογούνται έξι επιπλέον παρεμβάσεις:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Ένα μικρό ποσοστό από τα 400 εκατ. ευρώ του προγράμματος θα δοθεί και σε επιδότηση σε πρόγραμμα ανακαίνισης ιδιοκατοίκισης -χωρίς κριτήρια παλαιότητας κτιρίου- τα οποία θα λάβουν ζευγάρια με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ και με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους (θα εξαιρούνται Αθήνα και Θεσσαλονίκη) Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση για 10 χρόνια. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος. Πολεοδομική ρύθμιση για γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων

Οι κινήσεις για την υλοποίηση αυτών των μέτρων θα δρομολογηθούν μέσα στο 2026, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

«Σε συνεννόηση με το υπουργείο οικονομικών κλείνουμε ακόμα μία εκκρεμότητα που κρατάει σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα έρθει σύντομα η διάταξη στη Βουλή μπας και ψηφίσετε τίποτα θετικό η Αντιπολίτευση, που γκρινιάζετε μόνο» πρόσθεσε με αιχμή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μητσοτάκης για τη νομιμότητα στα Πανεπιστήμια

«Δώσαμε μάχες και κερδίσαμε. Μερικές φορές αρκεί μία φωτογραφία για να αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές που κανείς δεν πίστευε. Αυτή είναι μία εικόνα με τον χώρο που σήμερα στεγάζεται μια καινούρια βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο», είπε δείχνοντας σχετικές φωτογραφίες.

«Εμείς με αυτή την Ελλάδα είμαστε. Η βία στα Πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Για το αγροτικό

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη όλοι ήξεραν… Να δίνουμε λύσεις για τολμηρή εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου, είπε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προκάλεσε καθυστερήσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά.

«Αυτό που δε θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη, είναι το δικό μας και το δικό σας κύριε Ανδρουλάκη», πρόσθεσε.

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δε θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Κάλεσε την Αντιπολίτευση να συζητήσουν μαζί για το αγροτικό με διακομματική επιτροπή και διακομματικό προεδρείο.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ταυτίζεται με τόπο που τον σκιάζουν σκοτεινές εξαιρέσεις. Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον τόπο να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες που βίωσε προ δεκαετίας».