Μετά από πέντε ημέρες έντονων συζητήσεων στη Βουλή, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2026, με την πλειοψηφία των βουλευτών να τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού σχεδίου και υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά.

Η διαδικασία έκλεισε με ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, η ψήφιση του προϋπολογισμού θεωρείται και ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η ομιλία Μητσοτάκη

Στο γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κατατέθηκε από τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup είναι μια αναγνώριση της τεράστιας προόδου της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

Εφυγε από τη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν είναι παρών στην ομιλία του πρωθυπουργού, καθώς επέλεξε να είναι με τον λαό που διαδηλώνει εναντίον «του Προϋπολογισμού της φτώχειας και του πολέμου». Όπως σημειώνουν πηγές από το ΚΚΕ, «άλλωστε ούτε και ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη Βουλή κατά τη διάρκεια των ομιλιών άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως και του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ». «Να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια δεδομένα που δεν θα έπρεπε να επιδέχονται αμφισβήτηση» σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας για τον Προϋπολογισμό, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Όταν το ποτήρι έχει νερό, δεν μπορείτε να βλέπετε ότι έχει μέσα πορτοκαλάδα. Τα νούμερα του προϋπολογισμού δεν επιδέχονται αμφισβήτησης» πρόσθεσε μιλώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη. «Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρωθυπουργός για τον προϋπολογισμό: -Προβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% – διπλάσιο της Ευρωζώνης, -Παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών, -Ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ, -Ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα, -Πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής. -Ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%. Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό. Σύγκλιση με την Ευρώπη «Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Μα αυτό συμβαίνει ήδη στην ελληνική οικονομία. Κύριε Ανδρουλάκη δείτε τι γίνεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα και βρίσκουν καλές δουλειές. Δείτε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ενέργεια. Το 2024 η χώρα για πρώτη φορά ήταν εξαγωγική στην ενέργεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δε θα κουράσω πολύ με αριθμούς. Θα σταθώ στη σύγκληση με την Ευρώπη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτος, εθνικός στόχος. Συγκλίνει η Ελλάδα; Χωρίς καμία συγκλίνει. Όταν παραλάβαμε, τις επενδύσεις στο 11%, σήμερα είναι στο 17% του ΑΕΠ όταν το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 21% έχουμε διανύσει σημαντικό δρόμο. Οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019». «Το έχω πει πολλές φορές. Κανείς δεν πανηγυρίζει όταν όλα συμβαίνουν εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αλλαγών. Εμείς, ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξάνονται δαπάνες σε καίριους τομείς. Διπλάσιοι πόροι για την υγεία, πολλοί πόροι στην Άμυνα. Αμφισβητεί κανείς ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κοινωνική μάστιγα της φοροδιαφυγής; Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Η πολιτική των φοροελαφρύνσεων είναι κέρδος για όλους. Οι παρεμβάσεις μας στηρίζουν το εισόδημα. Αν τα μέτρα που ψηφίζουμε για το 2026 είναι 1,76 δις είναι γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις οροφές δαπανών. Πάνω στη δημοσιονομική ισορροπία χτίζεται η πολιτική μας». Τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε ενοικιαστές. Στέλνουμε κι ένα μήνυμα ότι το μέτρο δρα ως παρότρυνση για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Έξι επιπλέον μέτρα για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Αφού παρουσίασε το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων, υπογράμμισε ότι το Στεγαστικό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την πολιτεία και προωθούνται τα αναγκαία μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων. Αυτά είναι: 1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. 2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. 3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. 4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. 5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά. 6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου. «Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα προωθήσει ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.«Κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα κατατεθεί διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, η οποία θα προβλέπει και «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Για το αγροτικό «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη όλοι ήξεραν… Να δίνουμε λύσεις για τολμηρή εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό που δε θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν 2 κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας κύριε Ανδρουλάκη» τόνισε ο Πρωθυπουργός. «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δε θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου».

Ονομαστική ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση του αγροτικού κόσμου από τα δεσμά ενός κακού παρελθόντος» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.«Δύο κόμματα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης: Το δικό μας και το δικό σας. Δεν ξεχνάμε τι κάνατε στις αγροτικές επιδοτήσεις» συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. «Από πλευράς ΝΔ, εγώ δεν πρόκειται να απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ειδική Διακομματική Επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι θα απευθύνει κάλεσμα στα κόμματα για «να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα». Για το λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός θα εισηγηθεί τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, «που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής». «Το ‘σήμερα’ μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το ‘αύριο’ της επόμενης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας: «Έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας». «Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό να ρίχνει τα βέλη του και στην Αριστερά, σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. «Βλέπουμε φλερτ με μια ‘Ιθάκη’ μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται» σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής – κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού, μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε» κατέληξε ο Κ. Μητσοτάκης.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός κοιτά προς το μέλλον

«Το ερώτημα δεν είναι αν η χώρα αντέχει, αλλά τι ανάπτυξη θα πετύχει. Σε αυτό θα απαντήσει ο σημερινός προϋπολογισμός, που κοιτάει προς το μέλλον» υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια μια οικονομία που βαδίζει σε τροχιά ανάπτυξης» συμπλήρωσε. «Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2026 συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής, συμπληρώνοντας ότι από την 1η Απριλίου του 2026 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, φτάνοντας τον Απρίλιο του 2027 στα 950 ευρώ. Απευθείας στους πολίτες τα μέτρα στήριξης Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτιμά να πηγαίνουν απευθείας τα χρήματα στους πολίτες, παρά να διαμεσολαβηθούν μέσω των έμμεσων φόρων.«Ένα μέρος των πλεονασμάτων πάει απευθείας στην ενίσχυση των πολιτών, ένα άλλο μέρος πάει απευθείας στην πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους» υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης. «Τα χρήματα δεν υπάρχουν, γεννιόνται, η ανάπτυξη γεννιέται και αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης, το κάναμε ήδη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κωστής Χατζηδάκης: «160 εκ. € έκτακτη στήριξη σε αγρότες από αδιάθετα κονδύλια – Πλήρης διάψευση της αντιπολίτευσης»

Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο». «Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν: • Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές. • Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες. • Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε: «Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα». Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ότι δήθεν έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε περιθωριοποίηση και σε υποβάθμιση έναντι της Τουρκίας, καθώς και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε ότι έπεσαν έξω. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε: -Τη συμφωνία με τη Chevron, που ακύρωσε στην πράξη το περιβόητο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που για χρόνια συζητείτο και δεν προχωρούσε, και τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο. –Το πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αποδείχθηκε πως η Ελλάδα, παρά την περί του αντιθέτου κριτική, είχε τελικά δικαίωμα βέτο και ότι ο δρόμος της Άγκυρας περνάει και από την Αθήνα», ανέφερε. -Την υπογραφή των ενεργειακών συμφωνιών, για τους υδρογονάνθρακες και για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό και μεγάλο για όλα τα νοικοκυριά. Σημείωσε ωστόσο ότι από το 2022 και μετά είναι πανευρωπαϊκό και διεθνές και ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων, (καλάθι του νοικοκυριού, πρόστιμα, αυξήσεις μισθών και επιδομάτων) για την αντιμετώπισή του. «Εννοείται φυσικά ότι η προσπάθεια συνεχίζεται», τόνισε. Και για το στεγαστικό, υπογράμμισε τις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση για τη στήριξη των ενοικιαστών, και ειδικότερα των νέων, στις οποίες προστίθενται τώρα και νέες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τέλος την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια επισημαίνοντας συγκεκριμένα: Τη μείωση της ανεργίας από 18 σε 8%, και το γεγονός ότι σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια 500 χιλιάδες επιπλέον συμπολίτες μας. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών. Τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους και το γεγονός ότι πλέον δανειζόμαστε φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup που αποτελεί αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. «Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Ανδρουλάκης: «Ανυποληψία και διαφθορά»

Για μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά μίλησε κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα, υπό τη Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης» υπογράμμισε. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα, να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ‘μια Ελλάδα για Όλους’»

«Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια»

«Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι ο αγροτικός κόσμος έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του από τις δυσκολίες και το κόστος παραγωγής, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι εγκλωβισμένες σε πολλαπλά αδιέξοδα.«Ύστερα από 15 χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως αντ’ αυτού οι πολίτες βιώνουν νέες μεγάλες ανισότητες» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πλαστές οι επιτυχίες της κυβέρνησης

Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες» σημείωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια.

Η «σταθερότητα» της ΝΔ, κρύβει στασιμότητα και παρακμή

«Η σταθερότητα που δήθεν προσφέρετε, είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Το λένε ξεκάθαρα ακόμα και οι δικοί σας αριθμοί: Οι προβλέψεις της κυβέρνησης για τα επόμενα πέντε χρόνια δείχνουν ότι ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Αδικος ο προϋπολογισμός

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο τον πυρήνα της φορολογικής σας πολιτικής.

Έναν πυρήνα βαθιά άδικο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση μιλά για μείωση συντελεστών, όμως στην πράξη αφήνει «τον πληθωρισμό να λειτουργεί ως κρυφός φόρος μέσω της κατανάλωσης και να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών».

«Επί ημερών σας γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Το μερίδιο των κερδών μεγαλώνει συστηματικά φτάνοντας να είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το μερίδιο των μισθών το δεύτερο χαμηλότερο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα, «τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν τα μόνα στην Ευρώπη με αρνητική αποταμίευση».

«Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας» υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα καρτέλ κάνουν πάρτι

«Οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας: στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο κόστος ζωής που ανεβαίνει χωρίς φρένο» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. «Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Βυθίσατε τους αγρότες στα αδιέξοδα»

«Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες να κυκλοφορούν με τις Porsche και τις Ferrari από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;» ανέφερε σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα σπίτι τους, με τις οικογένειες τους. Εσείς τους βυθίσατε στα αδιέξοδα. Αλλά κανείς δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία και τον εμπαιγμό» πρόσθεσε.

«Ριζική αλλαγή του Άρθρου 86, χωρίς παραθυράκια»

«Δεσμεύομαι προσωπικά να πάρω όλες τις γενναίες πρωτοβουλίες για τις οποίες διψά η ελληνική κοινωνία, για να εμπιστευτεί ξανά ο πολίτης την πολιτική και τους πολιτικούς» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει ριζικά. Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή».

«Θέλουμε η ηγεσίας της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«H Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή»

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική» πρόσθεσε.

Σωκράτης Φάμελλος:«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης» «Η εποχή που ζούμε δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες. Η κοινωνία μας δοκιμάζεται από μια κυβέρνηση που είναι πλέον απονομιμοποιημένη. Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος, είναι θέμα εθνικής ανάγκης» υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι για τους λόγους αυτούς «το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα». «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία και όραμα. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι σε μια συντηρητική και νεοφιλελεύθερη πολιτική που αναπαράγει αδικίες, υπονομεύει το κοινωνικό κράτος και μετατρέπει τα δημόσια αγαθά σε προνόμια για λίγους» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Κοινωνικά άδικος ο Προϋπολογισμός» «Αυτός ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά άδικος αλλά και επιζήμιος. Γιατί μια χώρα που χάνει ανθρώπους, μια χώρα που αδειάζει από νέους, μια χώρα που εγκαταλείπει την ύπαιθρο, με ολόκληρες επαγγελματικές ομάδες που βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον, δεν έχει προοπτική και δύναμη, κινδυνεύει και από τις κοινωνικές αντιδράσεις και την ακροδεξιά και από την απώλεια γεωπολιτικής ισχύος» τόνισε από τη βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.Παράλληλα, εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η ΝΔ βλέπει «τη χώρα ως χώρο για να κάνετε τις μπίζνες σας. Όπως και το Μαξίμου».«Για τον λόγο αυτό το αίτημα αλλαγής κυβέρνησης έχει ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει την ευθύνη επεξεργασίας μιας πρότασης για την επόμενη ημέρα.«Προβλέψιμος σύμμαχος η Ελλάδα» «Σε μια περίοδο που αμφισβητούνται σύνορα, που το διεθνές δίκαιο υποχωρεί μπροστά στο δίκαιο της ισχύος, που επανέρχεται ο πυρηνικός εφιάλτης και η Ευρώπη οδηγείται σε επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση, η χώρα μας επιλέγει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.«Για μια εξωτερική πολιτική διεκδικητική, εξωστρεφή, για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές της, απαιτείται πολιτική αλλαγή, απαιτείται άλλη κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Δημήτρης Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του.«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.Όπως είπε, «μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα». «Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε ο κ. Κουτσούμπας. «Κυρίες και κύριοι, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας», είπε σε άλλο σημείο.