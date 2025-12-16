Με την αποψινή ονομαστική ψηφοφορία, κορυφώνεται η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.
Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών που προηγούνται της ψηφοφορίας στη Βουλή.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού, κατά την κοινοβουλευτική παράδοση έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Στο βήμα o Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στο γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κατατέθηκε από τον νέο… πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup είναι μια αναγνώριση της τεράστιας προόδου της πατρίδας μας» πρόσθεσε.
Εφυγε από τη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν είναι παρών στην ομιλία του πρωθυπουργού, καθώς επέλεξε να είναι με τον λαό που διαδηλώνει εναντίον «του Προϋπολογισμού της φτώχειας και του πολέμου».
Όπως σημειώνουν πηγές από το ΚΚΕ, «άλλωστε ούτε και ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη Βουλή κατά τη διάρκεια των ομιλιών άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως και του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ».
«Να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια δεδομένα που δεν θα έπρεπε να επιδέχονται αμφισβήτησης» σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας για τον Προϋπολογισμό, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Όταν το ποτήρι έχει νερό, δεν μπορείτε να βλέπετε ότι έχει μέσα πορτοκαλάδα. Τα νούμερα του προϋπολογισμού δεν επιδέχονται αμφισβήτησης» πρόσθεσε μιλώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.
«Το ερώτημα δεν είναι αν η χώρα αντέχει, αλλά τι ανάπτυξη θα πετύχει. Σε αυτό θα απαντήσει ο σημερινός προϋπολογισμός, που κοιτάει προς το μέλλον» υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια μια οικονομία που βαδίζει σε τροχιά ανάπτυξης» συμπλήρωσε.
«Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2026 συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής, συμπληρώνοντας ότι από την 1η Απριλίου του 2026 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, φτάνοντας τον Απρίλιο του 2027 στα 950 ευρώ.
Απευθείας στους πολίτες τα μέτρα στήριξης
Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτιμά να πηγαίνουν απευθείας τα χρήματα στους πολίτες, παρά να διαμεσολαβηθούν μέσω των έμμεσων φόρων.«Ένα μέρος των πλεονασμάτων πάει απευθείας στην ενίσχυση των πολιτών, ένα άλλο μέρος πάει απευθείας στην πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους» υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης.
«Τα χρήματα δεν υπάρχουν, γεννιόνται, η ανάπτυξη γεννιέται και αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης, το κάναμε ήδη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα.
Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».
«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:
• Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.
• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.
• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.
Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ.
Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:
«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα».
Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ότι δήθεν έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε περιθωριοποίηση και σε υποβάθμιση έναντι της Τουρκίας, καθώς και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε ότι έπεσαν έξω. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε:
-Τη συμφωνία με τη Chevron, που ακύρωσε στην πράξη το περιβόητο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που για χρόνια συζητείτο και δεν προχωρούσε, και τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο.
–Το πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αποδείχθηκε πως η Ελλάδα, παρά την περί του αντιθέτου κριτική, είχε τελικά δικαίωμα βέτο και ότι ο δρόμος της Άγκυρας περνάει και από την Αθήνα», ανέφερε.
-Την υπογραφή των ενεργειακών συμφωνιών, για τους υδρογονάνθρακες και για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό και μεγάλο για όλα τα νοικοκυριά. Σημείωσε ωστόσο ότι από το 2022 και μετά είναι πανευρωπαϊκό και διεθνές και ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων, (καλάθι του νοικοκυριού, πρόστιμα, αυξήσεις μισθών και επιδομάτων) για την αντιμετώπισή του. «Εννοείται φυσικά ότι η προσπάθεια συνεχίζεται», τόνισε. Και για το στεγαστικό, υπογράμμισε τις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση για τη στήριξη των ενοικιαστών, και ειδικότερα των νέων, στις οποίες προστίθενται τώρα και νέες.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τέλος την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια επισημαίνοντας συγκεκριμένα: Τη μείωση της ανεργίας από 18 σε 8%, και το γεγονός ότι σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια 500 χιλιάδες επιπλέον συμπολίτες μας. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών. Τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους και το γεγονός ότι πλέον δανειζόμαστε φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup που αποτελεί αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.
«Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
«Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα, υπό τη Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης» υπογράμμισε.
«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα, να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ‘μια Ελλάδα για Όλους’»
«Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι ο αγροτικός κόσμος έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του από τις δυσκολίες και το κόστος παραγωγής, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι εγκλωβισμένες σε πολλαπλά αδιέξοδα.«Ύστερα από 15 χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως αντ’ αυτού οι πολίτες βιώνουν νέες μεγάλες ανισότητες» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Πλαστές οι επιτυχίες της κυβέρνησης
Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες» σημείωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια.
Η «σταθερότητα» της ΝΔ, κρύβει στασιμότητα και παρακμή
«Η σταθερότητα που δήθεν προσφέρετε, είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Το λένε ξεκάθαρα ακόμα και οι δικοί σας αριθμοί: Οι προβλέψεις της κυβέρνησης για τα επόμενα πέντε χρόνια δείχνουν ότι ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
Αδικος ο προϋπολογισμός
«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο τον πυρήνα της φορολογικής σας πολιτικής.
Έναν πυρήνα βαθιά άδικο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση μιλά για μείωση συντελεστών, όμως στην πράξη αφήνει «τον πληθωρισμό να λειτουργεί ως κρυφός φόρος μέσω της κατανάλωσης και να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών».
«Επί ημερών σας γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Το μερίδιο των κερδών μεγαλώνει συστηματικά φτάνοντας να είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το μερίδιο των μισθών το δεύτερο χαμηλότερο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα, «τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν τα μόνα στην Ευρώπη με αρνητική αποταμίευση».
«Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας» υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Τα καρτέλ κάνουν πάρτι
«Οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας: στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο κόστος ζωής που ανεβαίνει χωρίς φρένο» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. «Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Βυθίσατε τους αγρότες στα αδιέξοδα»
«Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες να κυκλοφορούν με τις Porsche και τις Ferrari από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;» ανέφερε σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα σπίτι τους, με τις οικογένειες τους. Εσείς τους βυθίσατε στα αδιέξοδα. Αλλά κανείς δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία και τον εμπαιγμό» πρόσθεσε.
«Ριζική αλλαγή του Άρθρου 86, χωρίς παραθυράκια»
«Δεσμεύομαι προσωπικά να πάρω όλες τις γενναίες πρωτοβουλίες για τις οποίες διψά η ελληνική κοινωνία, για να εμπιστευτεί ξανά ο πολίτης την πολιτική και τους πολιτικούς» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει ριζικά. Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή».
«Θέλουμε η ηγεσίας της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«H Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή»
«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική» πρόσθεσε.
Σωκράτης Φάμελλος:«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης»
«Η εποχή που ζούμε δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες.
Η κοινωνία μας δοκιμάζεται από μια κυβέρνηση που είναι πλέον απονομιμοποιημένη. Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος, είναι θέμα εθνικής ανάγκης» υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι για τους λόγους αυτούς «το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα».
«Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία και όραμα. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι σε μια συντηρητική και νεοφιλελεύθερη πολιτική που αναπαράγει αδικίες, υπονομεύει το κοινωνικό κράτος και μετατρέπει τα δημόσια αγαθά σε προνόμια για λίγους» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Κοινωνικά άδικος ο Προϋπολογισμός»
απαιτείται άλλη κυβέρνηση» πρόσθεσε.
«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του.«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.Όπως είπε, «μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα».
«Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών
Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε ο κ. Κουτσούμπας.
«Κυρίες και κύριοι, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας», είπε σε άλλο σημείο.
Για τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» και τον «τελευταίο με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Προτού αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία, ο Αλ. Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί «πλιάτσικο των θεσμών», «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», λόγω των συνεχών σκανδάλων και των προσπαθειών συγκάλυψής τους. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι αποτυπώνει τις «πολιτικές επιλογές» και τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με «τεχνητή αναπνοή» και στη συνέχεια «η ανάπτυξη πάει στον πάτο». Σχολίασε, δε ότι, παρ’ όλ’ αυτά η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» και μιλάει για «σύγκλιση» με την Ευρώπη την ώρα που η «Ελλάδα δεν έχει απλώς περιφερειακές ανισότητες, αλλά βιώνει κατάρρευση στην περιφέρεια και ερημοποίηση της υπαίθρου».
Ως την πιο «ηχηρή ένδειξη αυτής της υπαρξιακής κρίσης, που βιώνει η ελληνική περιφέρεια» χαρακτήρισε την «κατάρρευση του αγροτικού τομέα». «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης,είναι η απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας, στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα» και «αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της δήθεν ισχυρής ανάπτυξης». «Γίνεται να συζητάμε για ανάπτυξη που αφήνει ακάλυπτο τον κρίσιμο τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός «με τους αγρότες να είναι στους δρόμους» και την κυβέρνηση να απαντάει στα αιτήματά του με «ΜΑΤ, καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό».
Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ο κ. Μητσοτάκης να μην έρθει για να «τάξει ψίχουλα στους αγρότες», γιατί υπάρχει ανάγκη «ολοκληρωμένου σχεδίου». «Ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό, δεν του αξίζουν και δεν βολεύεται με γενικόλογα μέτρα κατευνασμού», σημείωσε.
Όσον αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν την υποχώρησή της, καταλήγοντας σε λουκέτα και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση περιγράφει μια εικόνα επενδυτικών επιτυχιών, την ώρα που «το επενδυτικό κενό της Ελλάδας παραμένει», όπως και «η απόσταση με την Ευρώπη» και προβλέπεται «κατάρρευση» μετά το 2026. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ποιοτικά πρόκειται για επενδύσεις σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τουρισμός, κατασκευές και ακίνητα, «το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε στην χρεοκοπία». «Μετράμε την ανάπτυξη σε τετραγωνικά real estate, σε τραπεζοκαθίσματα και σε πισίνες σε νησιά με λειψυδρία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας πως «την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται πάλι σε υψηλό έλλειμμα».
«Η ΝΔ παγίωσε το μοντέλο φτηνής ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν γίνονται επενδύσεις. Είναι και τι επενδύσεις γίνονται και τι αφήνουν πίσω τους», είπε, σχολιάζοντας:
«Και μπορεί εσείς να ονειρεύεστε οικονομία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έτσι όμως το μόνο που κάνετε είναι να προετοιμάζετε απλώς την επόμενη χρεωκοπία μας».
Αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε πως ήταν «μια μοναδική ευκαιρία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης», που όμως χάθηκε, όχι «λόγω αστοχίας», αλλά γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε «συνειδητά να σπαταλήσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο για να συνεχίσει και να ισχυροποιήσει το ίδιο στρεβλό και άδικο παραγωγικό μοντέλο».
Περνώντας και στο θέμα των μισθών και τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε σε στοιχεία για το χαμηλό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι «αντίστροφη αναδιανομή», γιατί αντί να φέρνει κοινωνικό πλούτο, φέρνει ανισότητα. «Ο πλούτος μαζεύεται στην κορυφή ενώ οι άνθρωποι της εργασίας φτωχαίνουν», είπε, καταλογίζοντας σε όλους τους υπουργούς εργασίας της ΝΔ ότι «πλειοδότησαν σε αντιεργατισμό και ταξική μεροληψία», με μόνο επιχείρημα το «μηδαμινό δημοσιονομικό χώρο». «Όταν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό», τόνισε, υποστηρίζοντας πως η Νέα Αριστερά αντιστρέφει το επιχείρημα της κυβέρνησης, ξεκινώντας από «τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν» στους εργαζόμενους και τους ευάλωτους, αλλά και και «από την ανάγκη θωράκισης των τοπικών κοινωνιών από την κλιματική κρίση με ισχυρές δημόσιες επενδύσεις».
Όσον αφορά τη φορολογία, επικαλέστηκε την αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία «είμαστε από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στον ΟΟΣΑ» και το μεγαλύτερο βάρο το σηκώνει η μισθωτή εργασία και τα λαϊκά στρώματα.
Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα κληροδοτήματά της στις μελλοντικές γενιές, από «την νέα λογική για τα φέρετρα με τις σημαίες», μέχρι το κόστος της κλιματικής κρίσης και την «επίθεση στη νέα γενιά και brain drain».
Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε τη «στρατιωτικοποίηση εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, εις βάρος των κοινωνικών δαπανών δηλαδή και εις βάρος της κλιματικής μετάβασης» και «αυτή είναι μια επιλογή καταστροφική που πρέπει να ανατραπεί». Επισήμανε, δε, ότι σύμφωνα με σχετικές μελέτες, «το αφήγημα ότι αυξάνουμε αμυντικές δαπάνες για την εγχώρια οικονομία δεν στέκει». «Πόροι, εργασία και καινοτομία απορροφώνται από την πολεμική οικονομία και αφαιρούνται από την κοινωνία. Τους εργαζόμενους, το κλίμα, τις δημόσιες υποδομές», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δένει τη χώρα σε επιλογές που θα πληρώνονται για δεκαετίες», «για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις άλλων, όχι της χώρας μας».
Συνεχίζοντας την επίθεση του προς τις κυβερνητικές πολτικές, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε πως δεν κάνει «απλώς κακή διαχείριση», αλλά «μια εγκληματική για την κοινωνία πολιτική επιλογή». «Τη στιγμή που η χώρα θα έπρεπε να θωρακίζεται κοινωνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά, εσείς τη δένετε σε επιλογές εξάρτησης, ανισότητας και μόνιμης ευαλωτότητας. Αυτός ο δρόμος δεν διορθώνεται με μικρές αλλαγές. Δεν εξωραΐζεται. Δεν ρετουσάρεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «για να αλλάξει πορεία η χώρα, πρέπει να αλλάξει πολιτική εξουσία και να φύγει η Δεξιά».
«Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε ειρήνη ωσάν να είχαμε πόλεμο. Ζούμε στην εποχή των τεράτων», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα θα είναι «καταδικασμένη στην κοινωνική ανισότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην καχεκτική Δημοκρατία».
«Η Νέα Αριστερά παλεύει και θα παλέψει για να υπάρξει απέναντί σας ένας ισχυρός, ενωτικός πόλος της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων. Ένα Λαϊκό Μέτωπο των αναγκών και των συμφερόντων της εργαζόμενης πλειοψηφίας της χώρας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και απαρίθμησε τις «προτεραιότητες» του κόμματος του: από τη γενναία φορολόγηση του πλούτου και κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς, μέχρι την άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης, ενώ συμπεριλιέλαβε και την «πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ». «Κράτος δικαίου παντού για να τελειώνει το καθεστώς της ατιμωρησίας και της ασυδοσίας των ισχυρών», σημείωσε και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε: «Δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Ο χρόνος τελειώνει».
Κουτσούμπας σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αυτή είστε!
Ένταση στη Βουλή σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε δριμεία κριτική προς όλα τα κόμματα, κατηγορώντας τα για φιλονατοϊκή στάση.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία άρχισε να διαμαρτύρεται φωνάζοντας. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος της ζήτησε να σεβαστεί τον ομιλητή, με τον κ. Κουτσούμπα να απαντά: «Αυτή είστε!».
Στην ομιλία του, ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε: «Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο, κατά τα πρότυπα της Γάζας και της Ουκρανίας; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως επίσης να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ή να τοποθετηθούν και κάποια κόμματα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέση για αυτά τα ζητήματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας. Ή άλλα που από τη μία καλλιεργούν τον εθνικισμό και από την άλλη διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τραμπ στην Ελλάδα», προκαλώντας αναστάτωση στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.
Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Κωνσταντινόπουλου
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος απευθύνθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας: «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «είναι απαράδεκτο», ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διαμαρτύρεται.
Ο κ. Κουτσούμπας επανήλθε, σχολιάζοντας: «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», και απευθυνόμενος προς εκείνη είπε: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».