Αναδρομικά ΕΝΦΙΑ έως και δέκα χρόνια πίσω μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, σε περιπτώσεις όπου επιβλήθηκε φόρος σε ακίνητα τα οποία απαλλάσσονταν, κυρίως λόγω λαθών στο έντυπο Ε9 ή μη δήλωσης της ιδιοχρησιμοποίησης.

Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη, που εντάχθηκε στον νέο Τελωνειακό Κώδικα (άρθρο 210 του ν. 5193/2025), τροποποιεί τον νόμο 4223/2013 και επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Με τη ρύθμιση αυτή, όσοι έχουν πληρώσει ΕΝΦΙΑ για ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι για την επαγγελματική τους δραστηριότητα – όπως γραφεία, καταστήματα ή εργαστήρια – μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν χωρίς να οφείλουν.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ καθορίζει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά τα έτη 2014 έως και 2019 και ισχύει αποκλειστικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 3 του νόμου 4223/2013, δηλαδή για ιδιοκτήτες που ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους.

Πρόκειται κυρίως για μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν είχαν δηλώσει σωστά τη χρήση των ακινήτων τους, είτε λόγω άγνοιας είτε εξαιτίας λαθών στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Μετά την υποβολή διορθωμένου Ε9, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Παράταση και παραγραφή

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι, αν και οι σχετικές απαιτήσεις θεωρούνταν παραγεγραμμένες λόγω της τριετούς προθεσμίας, η νέα διάταξη παρακάμπτει την παραγραφή, επιτρέποντας κατ’ εξαίρεση την επιστροφή των ποσών.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως το τέλος Ιουνίου 2026 μπορούν να αναμένουν επιστροφή ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούσαν, αποκαθιστώντας μια χρόνια αδικία εις βάρος τους.