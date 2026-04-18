43 PIR. Career high. Playoffs secured for @bczalgiris 💪
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/ZwYafYX6IU
— EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2026
Η λίστα με τους MVP τη φετινή σεζόν στη regular season
1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)
14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR
19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR
20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR
21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR
22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR
23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR
24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR
25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR
27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR
28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR
29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR
30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR
31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
32η αγωνιστική: Ντουέιν Μπέικον (Dubai BC), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 27 PIR
33η αγωνιστική: Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 32 PIR
34η αγωνιστική: Στέρλινγκ (Παρτίζαν) – 32 PIR
35η αγωνιστική: Νέιτ Ρίβερς (Βαλένθια) – 44 PIR
36η αγωνιστική: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός) – 43 PIR
37η αγωνιστική: Τζάστιν Ρόμπινσον (Παρί) – 35 PIR
38η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζαλγκίρις) – 43PIR