Επιβλητική η Γερμανία, για μια ακόμη φορά!

Το σύνολο του Άλεξ Μούμπρου, επικράτησε, με το… εξωφρενικό, 120-57 της Μεγάλης Βρετανίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09).

Germany 🇩🇪 stay unblemished in Tampere, with another big victory!#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, ήταν εμφανής και δεδομένη. Αυτό, αποδείχθηκε και στο τελικό +63.

Η Γερμανία, ήταν σοβαρή και έμεινε με το… πόδι στο γκάζι και στα 40 λεπτά, παρά τις όποιες προσπάθειες των Βρετανών.

Franz running the show: already 6 assists in Q1 👀👀#EuroBasket pic.twitter.com/ZlSyNAj69m — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα. Ο άσος των Ορλάντο Μάτζικ, σημείωσε 25 πόντους (5/7 τρίποντα), ενώ κατέβασε και 5 ριμπάουντ.

Καλή εμφάνιση, και πάλι, ο Ντένις Σρέντερ. Ο γκάρντ από το Μπράουνσβαϊγκ, μέτρησε 19 πόντους (2/4 τρίποντα). Παράλληλα, ο Φράνζ Βάγκνερ, έκανε νταμπλ-νταμπλ, με 8 πόντους και 10 ασίστ!

Αυτή, ήταν η τέταρτη νίκη για τη Γερμανία, σε ισάριθμούς αγώνες στο EuroBasket 2025. Μάλιστα, σε όλα τα ματς σκόραρε πάνω από 100 πόντους!

Μαυροβούνιο (106-76), Σουηδία (105-83) και Λιθουανία (107-88), έζησαν από… πρώτο χέρι, την επιθετική «δεινότητα» της «Μανσάφτ».

Την επόμενη αγωνιστική, τα «Πάντσερ» αντιμετωπίζουν τη Φινλανδία (03/09, 20:30), στην «αυλαία» του Group Β.

Από την άλλη, η Μ. Βρετανία, θα παίξει με το Μαυροβούνιο, λίγες ώρες νωρίτερα (03/09, 13:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα).

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα).