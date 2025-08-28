Η «σκληροτράχηλη» Γεωργία, ξεκίνησε ιδανικά το EuroBasket 2025!
MOOD IN GEORGIA 🇬🇪 RIGHT NOW:#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/P25mZG3prD
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), επιβλήθηκε, άνετα, με σκορ 83-69 της Ισπανίας, στην πρεμιέρα του Group C.
Οι Γεωργιανοί, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, έκαναν… ό,τι ήθελε στη Λεμεσό!
🚨 UPSET ALERT 🚨
Mamu and Bitadze combine for 34PTS to help Georgia take down the reigning champs Spain!#EuroBasket pic.twitter.com/TVWOtCTWk3
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Ο άσος των Τορόντο Ράπτορς, σημείωσε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, «λάμποντας» στο παρκέ. Παράλληλα, ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε συνεισφορά 15 πόντους, 13 ο Τορνίκε Σενγκέλια, 12, ο Καμάρ Μπάλντγουιν και 11 ο Ντούντα Σανάτζε. Εντυπωσιακή ομαδική εμφάνιση, από το σύνολο του Τζίκιτς.
Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Αστάθεια, λάθη και μονίμως πίσω στο σκορ, η ομάδα του Σέρτζι Σκαριόλο.
Κορυφαίος για του Ίβηρες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο «σταρ» του Παναθηναϊκού, «άγγιξε» το double-double (13π. και 8 ρ.), προσπαθώντας να κρατήσει στο ματς την ομάδα του.
Ντάριο Μπριθουέλα και Σάντι Αλντάμα, ήταν επίσης διψήφιοι, με 11 και 12 πόντους αντίστοιχα.
Dario Brizuela closes the first half in style! 🚨#EuroBasket x #TissotBuzzerBeater | @baloncestoesp pic.twitter.com/rYJG4z8Zn4
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Αυτό, ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι του Γ’ ομίλου, όπου αγωνίζεται και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Απόψε, η «γαλανόλευκη», αντιμετωπίζει την Ιταλία (28/08, 21:30), με στόχο τη νίκη. Νωρίτερα, στις 18:15, η «οικοδέσποινα» Κύπρος παίζει με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Το Σάββατο (30/08), είναι προγραμματισμένη και η δεύτερη αγωνιστική, που θα κρίνει πολλά για την πρόκριση!
15:00 Γεωργία – Ιταλία
18:15 Ελλάδα – Κύπρος
21:30 Ισπανία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69
ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβ ίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε
ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1)