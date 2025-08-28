Η «σκληροτράχηλη» Γεωργία, ξεκίνησε ιδανικά το EuroBasket 2025!

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), επιβλήθηκε, άνετα, με σκορ 83-69 της Ισπανίας, στην πρεμιέρα του Group C.

View this post on Instagram A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Οι Γεωργιανοί, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, έκαναν… ό,τι ήθελε στη Λεμεσό!

🚨 UPSET ALERT 🚨 Mamu and Bitadze combine for 34PTS to help Georgia take down the reigning champs Spain!#EuroBasket pic.twitter.com/TVWOtCTWk3 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Ο άσος των Τορόντο Ράπτορς, σημείωσε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, «λάμποντας» στο παρκέ. Παράλληλα, ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε συνεισφορά 15 πόντους, 13 ο Τορνίκε Σενγκέλια, 12, ο Καμάρ Μπάλντγουιν και 11 ο Ντούντα Σανάτζε. Εντυπωσιακή ομαδική εμφάνιση, από το σύνολο του Τζίκιτς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Αστάθεια, λάθη και μονίμως πίσω στο σκορ, η ομάδα του Σέρτζι Σκαριόλο.

Κορυφαίος για του Ίβηρες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο «σταρ» του Παναθηναϊκού, «άγγιξε» το double-double (13π. και 8 ρ.), προσπαθώντας να κρατήσει στο ματς την ομάδα του.

Ντάριο Μπριθουέλα και Σάντι Αλντάμα, ήταν επίσης διψήφιοι, με 11 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Αυτό, ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι του Γ’ ομίλου, όπου αγωνίζεται και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

View this post on Instagram A post shared by 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (@hellenicbf)

Απόψε, η «γαλανόλευκη», αντιμετωπίζει την Ιταλία (28/08, 21:30), με στόχο τη νίκη. Νωρίτερα, στις 18:15, η «οικοδέσποινα» Κύπρος παίζει με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Το Σάββατο (30/08), είναι προγραμματισμένη και η δεύτερη αγωνιστική, που θα κρίνει πολλά για την πρόκριση!

15:00 Γεωργία – Ιταλία

18:15 Ελλάδα – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβ ίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1)