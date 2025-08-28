Πρεμιέρα για τη Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το Eurobasket, στην Λεμεσό της Κύπρου. Η Ελλάδα επικράτησε των Ιταλών 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πρωταγωνιστής με 31 πόντους.

Σλούκας και Μήτογλου ακολούθησαν με εννέα πόντους ο καθένας.

Κακό βράδυ για τους Ιταλούς, που είδαν τον Σιμόνε Φοντέκιο να περιορίζεται απο την άμυνα του Καλαϊτζάκη και να ολοκληρώνει το ματς με 1/11 σουτ. Ο Νικολό Μέλι ήταν ο μόνος έτοιμος για μάχη σκοράροντας 15 πόντους.

Το ματς

Εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο για την Εθνική, ειδικά στο δεύτερο μισό του. Η άμυνα της Ελλάδας εμποδίζει την κυκλοφορία της μπάλας των Ιταλών και σπάνια τους δίνει κάτι εύκολο. Ο Γιάννης στα 7:34 που αγωνίστηκε μέτρησε οκτώ πόντους από 4/6 δίποντα.

Στην δεύτερη περίοδο η Ιταλία υπερίσχυσε στα επιθετικά ριμπάουντ, μαζεύοντας επτά έναντι κανενός της Εθνικής μας. Οι επιπλέον επιθέσει σε συνδιασμό με τα τέσσερα παραπάνω λάθη (9 η Ελλάδα και 5 η Ιταλία), »έφεραν» τη διαφορά στους τέσσερις, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 36-32. Ο Μέλι και Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους πρωταγωνιστές σκοράροντας από 14 πόντους.

Where’s that sniper friend of yours, @theoriginalpoz? 😅 Giannis Antetokounmpo at half-time: 14 PTS | 7/10 FG | 4 REB#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/wWOKWMq3Oi — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με δύο συνεργασίες Σλούκα και Γιάννη. Αρχικά ο Γιάννης έδωσε την ασίστ για το εύστοχο τρίποντου του αρχηγού του Παναθηναϊκού, ενώ στην επόμενη επίθεση οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Αντετοκούνμπο να καρφώνει. Η άμυνα της Εθνικής ήταν πολύ καλή καθόλι την διάρκεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος ανέλαβε το μαρκάρισμα του NBAer Σιμόνε Φοντέκιο αφήνοντάς τον άποντο μέχρι και το τέλους του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ιταλός φόργουορντ έχει 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής. Η Ελλάδα υπέπεσε σε 12 λάθη σε 30 λεπτά, αλλά αυτά δεν της στοιχισαν ιδιαίτερα, αφού η Ιταλία πήρε μόλις 8 πόντους από αυτά. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την διαφορά στο +11 για την Εθνική μας, 56-45.

Η τελευταία περίοδος κύλισε χωρίς ιδιαίτερη επειλή απο τους Ιταλούν. Ο Φοντέκιο σκόραρε για πρώτη φορά απόψε στα 3’55” πριν το τέλος, με τον Βασίλη Σπανούλη να παίνρει time-out καθώς η Ιταλία μειώνει στους 6 πόντους. Το καθαρό μυαλό της Εθνικής έφερε την νίκη με . Χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα για την Ιταλία, μόλις 26% με 7/27. Από την άλλη η Ελλάδα σούταρε με 39%, 7/18.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης):

Ντόρσεϊ 6 (5 ριμπ.), Λαρεντζάκης 3, Τολιόπουλος 8 (2 τριπ.), Σλούκας 9 (2 τριπ.), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (6 ριμπ.), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (6 ριμπ.), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 6, Μήτογλου 9.

Ιταλία (Ποτσέκο):

Επόμενη αναμέτρη αυτή απέναντι στην Κύπρο το Σάββατο 30/8 στις 18:15.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0

2. Γεωργία 1-0

3. Ελλάδα 1-0

4. Ιταλία 0-1

5. Ισπανία 0-1

6. Κύπρος 0-1