Άλλη μια νίκη για την Τουρκία στο Eurobasket, αυτήν τη φορά απέναντι στην Εσθονία με 84-64. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει μόνο νίκες στον όμιλο, ενώ την τελευταία αγωνιστική στον Α’ όμιλο αντιμετωπίζει την μεγάλο φαβορί, την Σερβία.
Η Εσθονία της τελευταία αγωνιστική (3/9 14:45) αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του τουρνουά.
Ο Σενγκούν συνεχίζει την υψηλές αποδόσεις στην διοργάνωση. Απέναντι στην Εσθονία πέτυχε 21 πόντους (2 τριπ.), μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ακολούθησαν Οσμάνι με double-double 14 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Μπόνα με 12 πόντους. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν σε 24 λεπτά συμμετοχής σκόραρε 12 πόντους με 2/5 τρίποντα.
Me: ok posting too much Sengun
Sengun: just shut up and keep posting#EuroBasket pic.twitter.com/JPMLDn4b0g
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025