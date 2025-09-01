Άλλη μια νίκη για την Τουρκία στο Eurobasket, αυτήν τη φορά απέναντι στην Εσθονία με 84-64. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει μόνο νίκες στον όμιλο, ενώ την τελευταία αγωνιστική στον Α’ όμιλο αντιμετωπίζει την μεγάλο φαβορί, την Σερβία.

Η Εσθονία της τελευταία αγωνιστική (3/9 14:45) αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του τουρνουά.

Ο Σενγκούν συνεχίζει την υψηλές αποδόσεις στην διοργάνωση. Απέναντι στην Εσθονία πέτυχε 21 πόντους (2 τριπ.), μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ακολούθησαν Οσμάνι με double-double 14 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Μπόνα με 12 πόντους. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν σε 24 λεπτά συμμετοχής σκόραρε 12 πόντους με 2/5 τρίποντα.

Me: ok posting too much Sengun Sengun: just shut up and keep posting#EuroBasket pic.twitter.com/JPMLDn4b0g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Η κατάταξη στον A’ όμιλο

1. Σερβία 4-0

2. Τουρκία 3-0

3. Λετονία 1-3

4. Εσθονία 1-2

5. Πορτογαλία 1-2

6. Τσεχία 0-3