Ακόμη μία μέρα ολοκληρώθηκε στα ευρωπαϊκά παρκέ με την δράση να συνεχίζεται για τη 2η και 3η αγωνιστική του Eurobasket σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατοβίτσε.

Στις πιο σημαντικές αναμετρήσεις, η Ελλάδα επικράτησε της Κύπρου και έκανε το 2/2 στον όμιλό της, την ώρα που η Ισπανία ξέσπασε στη Βοσνία για να κάνει… σεφτέ.

Παράλληλα, η Σερβία έκαμψε την αντίσταση της Λετονίας, όπως και η Γαλλία της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς. Τέλος, με καλάθι του Τζόρνταν Λόιντ, η Πολωνία νίκησε στο φινάλε το Ισραήλ.

GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία – Λετονία (18:00)

Σερβία -Τσεχία (21:15)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 3-0*

Σερβία 3-0*

Λετονία 1-2

Εσθονία 1-2

Πορτογαλία 1-2

Τσεχία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία – Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 3-0*

Φινλανδία 3-0*

Λιθουανία 2-1

Σουηδία 1-2

Μεγάλη Βρετανία 0-3

Μαυροβούνιο 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα (15:00)

Ισπανία – Κύπρος (18:15)

Βοσνία – Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος – (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 2-0

Ισπανία 1-1

Ιταλία 1-1

Γεωργία 1-1

Βοσνία 1-1

Κύπρος 0-2

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ – Γαλλία (18:00)

Πολωνία – Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)

Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 2-0

Πολωνία 2-0

Ισραήλ 1-1

Βέλγιο 1-1

Σλοβενία 0-2

Ισλανδία 0-2