Νίκη-πρόκριση για το Ισραήλ!

Israel 🇮🇱 have clinched their spot in #EuroBasket Round of 16 ✅ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Οι Εβραίοι, επικράτησαν με σκορ 92-89 του Βελγίου, και έκλεισαν θέση για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

View this post on Instagram A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Η ομάδα του Μπέιτ Χαλάμι, αν και είχε τον έλεγχο του αγώνα, στο τέλος… αγχώθηκε!

Από νωρίς, είχε χτίσει διψήφιες διαφορές, που έφτασε μέχρι και του 20 πόντους (51-31, 20′). Ωστόσο, το Βέλγιο έβγαλε αντίδραση και παραλίγο να… κλέψει το ματς, στα τελευταία δευτερόλεπτα.

View this post on Instagram A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ντένι Άβντια. Ο άσος των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, σημείωσε 22 πόντους, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Σημαντική, ήταν και η συνεισφορά του Ρόμαν Σόρκιν, που προσέθεσε 18 πόντους. Παράλληλα, ο Γκίνατ, έκανε το double-double, με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Roman Sorkin was RELENTLESS in the first half (14 PTS & 100% FG)! 😤#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/NbDpQsjG7i — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Στον αντίποδα, ο Βάνουιν, «άγγιξε» ένα μυθικό triple-double. Ο Βέλγος, κατέγραψε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Heart over height 🔥 Niels Van Den Eynde with an 8-point streak to keep Belgium in the game 💪#EuroBasket x @belgianlions pic.twitter.com/BZqGKYM4N5 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Με τη νίκη αυτή, το Ισράηλ πέρασε στην επόμενη φάση του EuroBasket και συνεχίζει στο «κυνήγι» της πρωτιάς.

Την πέμπτη, και τελευταία, αγωνιστική του Group D, θα… πέσουν κορμιά!

Η παρέα του Ντένις Άντβια, θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία (04/09, 18:00), ενώ το Βέλγιο, θα παίξει τα… ρέστα του κόντρα στην Πολωνία (04/09, 21:30). Την ίδια μέρα, η Γαλλία θα παίξει με την Ισλανδία, στην «αυλαία» του ομίλου (04/09, 15:00).

Η βαθμολογία του ομίλου

Ισραήλ 3-1 Πολωνία 3-0 Γαλλία 2-1 Βέλγιο 1-3 Σλοβενία 1-2 Ισλανδία 0-3

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανβάιν 14, Σβαρτς 14, Τούμπα, Μπακό 9, Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

Ισραήλ (Μπέιτ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18, Τιμόρ 2, Μαντάρ 10, Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13, Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).