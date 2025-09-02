Νίκη-πρόκριση για το Ισραήλ!

Οι Εβραίοι, επικράτησαν με σκορ 92-89 του Βελγίου, και έκλεισαν θέση για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

View this post on Instagram

A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Η ομάδα του Μπέιτ Χαλάμι, αν και είχε τον έλεγχο του αγώνα, στο τέλος… αγχώθηκε!

Από νωρίς, είχε χτίσει διψήφιες διαφορές, που έφτασε μέχρι και του 20 πόντους (51-31, 20′). Ωστόσο, το Βέλγιο έβγαλε αντίδραση και παραλίγο να… κλέψει το ματς, στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ντένι Άβντια. Ο άσος των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, σημείωσε 22 πόντους, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Σημαντική, ήταν και η συνεισφορά του Ρόμαν Σόρκιν, που προσέθεσε 18 πόντους. Παράλληλα, ο Γκίνατ, έκανε το double-double, με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, ο Βάνουιν, «άγγιξε» ένα μυθικό triple-double. Ο Βέλγος, κατέγραψε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Με τη νίκη αυτή, το Ισράηλ πέρασε στην επόμενη φάση του EuroBasket και συνεχίζει στο «κυνήγι» της πρωτιάς.

Την πέμπτη, και τελευταία, αγωνιστική του Group D, θα… πέσουν κορμιά!

Η παρέα του Ντένις Άντβια, θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία (04/09, 18:00), ενώ το Βέλγιο, θα παίξει τα… ρέστα του κόντρα στην Πολωνία (04/09, 21:30). Την ίδια μέρα, η Γαλλία θα παίξει με την Ισλανδία, στην «αυλαία» του ομίλου (04/09, 15:00).

Η βαθμολογία του ομίλου

  1.  Ισραήλ 3-1
  2. Πολωνία 3-0
  3. Γαλλία 2-1
  4. Βέλγιο 1-3
  5. Σλοβενία 1-2
  6. Ισλανδία 0-3

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανβάιν 14, Σβαρτς 14, Τούμπα, Μπακό 9, Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

Ισραήλ (Μπέιτ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18, Τιμόρ 2, Μαντάρ 10, Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13, Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).

Τελευταία Νέα