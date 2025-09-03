Νίκη-πρόκριση για την Πορτογαλία!

Οι Ίβηρες, επιβλήθηκαν με σκορ 68-65 της Εσθονίας και πέρασαν στη φάση των «16» του EuroBasket 2025!

Σε ένα ματς «ζωής και θανάτου», οι Πορτογάλοι ήταν αψεγάδιαστοι και… έμειναν στη Ρίγα!

Με αυτό το ροζ φύλλο αγώνα, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-3, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση του Group A. Από την άλλη, η Εσθονία, υποχώρησε στο 1-4 και αποχαιρετά «άδοξα» την εφετινή διοργάνωση.

Το παιχνίδι, ήταν συγκλονιστικό στην εξέλιξή του. Οι Εσθονοί, προηγήθηκαν με σκορ 65-64, 40” πριν τη λήξη, διά χειρός Άρτουρ Κόνοντσουκ. Ωστόσο, το σύνολο του Γκόμεζ, έβγαλε αντίδραση. Γιάναρι Γιοεσάρ και Ραφαέλ Λισμπόα, έκαναν το 4/4 από τη γραμμή των βολών και έδωσαν την πρόκριση στην ομάδα τους.

Κορυφαίος των Πορτογάλων, ο Ραφαέλ Λισμπόα. Ο 26χρονος γκαρντ, σημείωσε 17 πόντους και 5 ασίστ, όντας καθοριστικός και στα τελευταία λεπτά.

Κομβικός, για μια ακόμη φορά, Νιεμίας Κέτα. Ο άσος των Μπόστον Σέλτικς, πρόσφερε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές.

Παράλληλα, ο Μιγκέλ Κειρόθ «άγγιξε» το double-double, με με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τραβάντε Ουίλιαμς. Ο small forward της Μανρέσα, είχε συγκομιδή 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα!

Στον αντίποδα, από την Εσθονία, ξεχώρισε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ. 

Η αυλαία του πρώτου ομίλου του EuroBasket, πέφτει το βράδυ της Τετάρτης (03/09). Στις 18:00, Η, αδιάφορη Τσεχία, αντιμετωπίζει την Λετονία, ενώ στις 21:15, Τουρκία και Σερβία, θα τα δώσουν όλα για την «πρωτιά»!

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

1. Τουρκία 4-0

2. Σερβία 4-0

3. Πορτογαλία 2-3

4. Λετονία 2-2

5. Εσθονία 1-4

6. Τσεχία 0-4

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68.

Εσθνία (Ρανούλα): Ντρελ 5, Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2), Τας 2, Χέρμετ, Γιόσαρ 11 (3), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3), Κουλαμάε 17 (4).

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Ουίλιαμς 11, Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1), Κεϊρόζ 10, Γκαμέιρο 3 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2), Σα 3 (1), Κέτα 15.

