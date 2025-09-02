Κομβική νίκη για τη Γεωργία.

Η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζίτζιτς, επικράτησε άνετα με σκορ 93-61 της Κύπρου, στη Λεμεσό, για τη τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Shengelia & Bitadze dominate as Georgia blow out Cyprus 🔥#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Σε ένα ματς… περίπατο, η «οικοδέσποινα», δεν προέβαλε ιδιαίτερη αντίσταση. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

Οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε που είχαν ξεκουραστεί εναντίον της Ελλάδας, «έλαμψαν». Μαζί, είχαν συνολικά 48 πόντους, με 17 ριμπάουντ και 9/12 εύστοχα τρίποντα από τα 16/26 της ομάδας τους!

A monster double-double from Goga as Georgia take the dub vs Cyprus 🇬🇪#EuroBasket x @_GeoBasketball pic.twitter.com/PLxSjk3pTj — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Από το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, ξεχώρισε ο Ντάραλ Γουίλις. Ο «νατουραλιζέ» της ομάδας, κατέγραψε 19 πόντους, έχοντας και άξιο συμπαραστάτη τον Φίλιππο Τίγκα με 11.

Τώρα, οι Γεωργιανοί, στρέφουν την προσοχή τους στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βοσνία. Το απόγευμα της Πέμπτης (04/09, 15:00), οι δυο τους θα «μονομαχήσουν» με φόντο την πρόκριση στην τελική δεκαεξάδα του EuroBasket.

Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος θα φιλοξενήσει την Ιταλία (04/09, 18:15), στην «αυλαία» της στη διοργάνωση. Παράλληλα, η Ελλάδα θα τα δώσει όλα για την «πρωτιά», κόντρα στην Ισπανία (04/09,21:30).

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ελλάδα 3-1

2. Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2-2

3. Ισπανία 2-1

4. Γεωργία 2-2

5. Ιταλία 2-1

6. Κύπρος 0-4

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουϊλις 19.

Γεωργία (Τζίτζιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (1), Τζιντσαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5), Μπιτάτζε 21 (4), Μπάλντγουϊν 8 (1), Οτσχικίτζε 4.