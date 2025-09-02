Νίκη- πρόκριση για τη Σλοβενία!

QUALIFIED FOR #EUROBASKET ROUND OF 16 🎟️ See you in Riga, @kzs_si 👋🇸🇮 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Η παρέα του Λούκα Ντόνσιτς, επικράτησε με σκορ 87-79 της Ισλανδίας και προκρίθηκε στους «16» του EuroBasket.

Yes Luka, no problems 🇸🇮#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Οι Σλοβένοι, αν και δεν… πάτησαν γκάζι, είχαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην τρίτη περίοδο, ξέφυγαν με 14 πόντους (60-46) και δεν ξανακοίταξε πίσω.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο «Luka Magic». Ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, είχε μια «γεμάτη» στατιστική. Σε 32 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, όντας εντυπωσιακός.

Πέραν του Ντόνσιτς, κομβικός ήταν και ο Αλεξέι Νίκολιτς, με 17 πόντους.

Στον αντίποδα, ο Μάρτιν Χέρμανσον, «έλαμψε». Με 22 πόντους, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.

Με τη νίκη αυτή, το σύνολο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς, πέρασε στην επόμενη φάση του EuroBasket και συνεχίζει στο «κυνήγι» της πρωτιάς.

Την πέμπτη, και τελευταία, αγωνιστική του Group D, θα… πέσουν κορμιά!

Η Σλοβενία, θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (04/09, 18:00), σε μια «μάχη» πλασαρίσματος. Παράλληλα, το Βέλγιο, θα παίξει τα… ρέστα του κόντρα στην Πολωνία (04/09, 21:30) και η Ισλανδία θα ρίξει «αυλαία» στο EuroBasket, κόντρα στη Γαλλία (04/09, 15:00).

Luka Doncic vs Iceland : 26 PTS 8-22 FG (36%) 8-11 FT (73%) 2 3PT 7 REB 4 AST 3 STL 1 BLK Luka Magic continues to thrive in this Euro Basket tournament. Luka leads all players in the tournament in points, assists, steals and player efficiency and he only made those numbers… pic.twitter.com/CmyLG8JWoz — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) September 2, 2025

s

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ισραήλ 3-1

2. Πολωνία 3-0

3. Γαλλία 2-1

4. Σλοβενία 2-2

5. Βέλγιο 1-3

6. Ισλανδία 0-4

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87.

Ισλανδία (Πέντερσεν): Στέιναρσον 9 (1), Χένινγκσον, Γκούντμουντσον 11 (3), Φρίντρικσον (1), Γιόνσον 6 (2), Πάλσον 11 (3), Χέρμανσον 22 (2), Χλίνασον 11, Θράσταρσον.

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κράμπελι 7 (1), Νίκολιτς 17 (3), Πρέπελιτς 7 (1), Μούριτς 5, Ράντοβιτς 9 (2), Χρόβατ 6 (2), Όμιτς 8, Στέργκαρ 2, Ντοντσιτς 26 (2).