Παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» ζητά ο ιατρικός κόσμος, καθώς η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει στο τέλος της, αφήνοντας… μετέωρο το μέλλον των δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων. Επιστημονικές εταιρείες και ιατρικοί σύλλογοι ήδη απευθύνουν σχετικά αιτήματα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για θέμα μείζονος σημασίας για τη δημόσια Υγεία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) – ο μεγαλύτερος στη χώρα –, που βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με την Ενωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων αλλά και το Συντονιστικό Οργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), απέστειλε επιστολή στην ηγεσία της οδού Αριστοτέλους ζητώντας την άμεση παράταση του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχισή του και να μην υπάρξει διακοπή σε μια τόσο σημαντική δράση πρόληψης για τη δημόσια υγεία.

Οπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, «το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας δράσης που έχει ήδη αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών».

Τα στοιχεία

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν κερδίσει χρόνια ζωής χάρη στην πρώιμη διάγνωση. Αναλυτικότερα, έως και τα τέλη του 2025 εντοπίστηκε ύποπτο εύρημα στην ψηφιακή μαστογραφία σε 56.072 γυναίκες. Επιπρόσθετα, σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο για πιθανή ισχαιμία ή στεφανιαία νόσο οδηγήθηκαν 60.415 πολίτες οι οποίοι υποβλήθηκαν στις εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία έχουν αποκτήσει 30.000 πολίτες. Οπως προκύπτει, δε, από τα ίδια δεδομένα η ανταπόκριση των πολιτών είναι σημαντική καθώς πάνω από 2,5 εκατ. έχουν εξεταστεί προληπτικά έως και σήμερα στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές της χώρας.