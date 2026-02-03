Σε τρία επίπεδα επιχειρεί το υπουργείο Υγείας να «χτυπήσει» την παχυσαρκία, μέσα από δωρεάν προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο για παιδιά όσο και για ενηλίκους.

Ηδη, μέσα σε έναν μήνα, περισσότεροι από 6.500 πολίτες έχουν αρχίσει να λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα μέσα από τη δωρεάν ιατρική παρακολούθηση, διατροφική συμβουλευτική και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι ενήλικοι δικαιούχοι του προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ανέρχονται συνολικά σε 36.360, εκ των οποίων οι 13.832 είναι ηλικίας 30 έως 49 ετών και οι 22.528 ηλικίας 50 έως 70 ετών.

ΔΜΣ άνω του 50

Την ίδια στιγμή, με στοχευμένες δράσεις, οι ειδικοί εστιάζουν και στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ωφελουμένων του προγράμματος με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 50, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.500, ποσοστό 10% των δικαιούχων. Οπως τονίστηκε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, όταν οι πολίτες αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω της σοβαρής κλινικής επιβάρυνσης που έχουν εξαιτίας της παχυσαρκίας, επιστρατεύονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες επισκέπτονται κατ’ οίκον τους ασθενείς με τη συμμετοχή ενδοκρινολόγου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εξετάσεις, να ενταχθεί ο ασθενής στο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει τη φαρμακευτική αγωγή συνδυαστικά με τη διατροφική συμβουλευτική. Στις περιπτώσεις που υποδεικνύεται από τον ιατρό, οι ασθενείς λαμβάνουν και δωρεάν φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον, προκειμένου να αποκατασταθεί η κινητικότητά τους και να μπορέσουν σταδιακά να ασκηθούν, μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Μέχρι σήμερα, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων συμμετέχουν περισσότερες από 500 δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) σε όλη τη χώρα, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι, ενώ καθημερινά προστίθενται νέες. Επιπλέον, αυξανόμενος παρουσιάζεται και ο αριθμός των φαρμακείων τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ξεπερνούν τα 6.300 σε όλη τη χώρα.

Παιδική παχυσαρκία

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη «τρέχει» η δωρεάν εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, περισσότερες από 1.000 οικογένειες έχουν λάβει υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα ειδικών. Μάλιστα, βάσει των επιστημονικών δεδομένων, 8 στα 10 παιδιά καταγράφουν μείωση του δείκτη μάζας σώματος, ενώ περίπου στο 40% των παιδιών με παχυσαρκία και συνοδά κλινικά προβλήματα αναφέρεται βελτίωση και σε κλινικούς δείκτες. «Στόχος μας είναι μια Ελλάδα που δεν περιμένει να αρρωστήσει για να φροντίσει την υγεία της. Θέλουμε η χώρα μας να πρωταγωνιστεί στους δείκτες υγείας και όχι στα ποσοστά παχυσαρκίας, με πολιτικές που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους», επεσήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Εγκαιρη διάγνωση

Οπως αναφέρθηκε χθες από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει έως σήμερα τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ενώ σχεδόν 178.000 έχουν εντοπίσει έγκαιρα κάποιο εύρημα που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. «Εχουμε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ολη η φιλοσοφία είναι, πως αντί να περιμένουμε ο κόσμος να έρθει στο νοσοκομείο, σπεύδουμε εμείς να του αλλάξουμε τη ζωή. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη όλου του προγράμματος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου, πριν από την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, έχει εκδοθεί και ολοκληρωθεί η αποστολή περίπου 1.590.000 παραπεμπτικών προς τους δικαιούχους για προληπτικές εξετάσεις και έλεγχο. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν επιπλέον 250.000 νέα παραπεμπτικά για νέους δικαιούχους, λόγω της ένταξης πολιτών που συμπλήρωσαν το 30ό έτος της ηλικίας τους.