Άμεση πρόσβαση όλων των παθολόγων της πρωτοβάθμιας φροντίδας, συμβεβλημένων και μη, στη συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητά η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος. Σύμφωνα με την Ένωση, η δυνατότητα αυτή πρέπει να επεκταθεί χωρίς περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν η συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ακόμη και όταν πρόκειται για μη αποζημιούμενα σκευάσματα. Όπως επισημαίνουν, στόχος είναι να περιοριστεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας, που, όπως καταγγέλλουν, αναπτύσσεται για λόγους lifestyle και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ληπτών.

«Η τελευταία πληροφορία ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα όλα τα Κέντρα Υγείας πέραν των ειδικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την καταπάτηση κάθε έννοιας δεοντολογίας από πλευράς Υπουργείου», αναφέρουν οι παθολόγοι. Τονίζουν πως η απόφαση αυτή προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς πρόσφατα επιτράπηκε στους γιατρούς των δημοσίων δομών να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία.

«Ως εκ τούτου δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ιατρών του ιδιωτικού τομέα και δη των παθολόγων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγική ειδικότητα για την ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχή σωματικού βάρους», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Οι παθολόγοι υπογραμμίζουν ότι «παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος που εδώ και πολλά χρόνια εξισώνει την υπογραφή των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», ενώ υπενθυμίζουν πως η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους ανεξαιρέτως τους γιατρούς. Τέλος, καταγγέλλουν «την παντελή πρόθεση επικοινωνίας του Υπουργείου με την Ένωση», ζητώντας άμεσο διάλογο για την επίλυση του ζητήματος.