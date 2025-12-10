Ξεκινά η εφαρμογή των δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία, μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία. Στόχος τους είναι η έγκαιρη πρόληψη κρίσιμων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Δωρεάν φάρμακα και εξατομικευμένη φροντίδα

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία περιλαμβάνει δωρεάν διάθεση καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους, προληπτικές εξετάσεις και εξατομικευμένη καθοδήγηση για πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37–40 με συννοσηρότητες). Στόχος είναι η σταδιακή απώλεια βάρους, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και η πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους, με οδηγίες για τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους στον ιατρό.

Πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία

Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε πολίτες υψηλού κινδύνου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση, ενώ τα αποτελέσματα θα καταγράφονται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν αυτόματα το παραπεμπτικό τους για τις εξετάσεις. Όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει, μπορούν να κλείνουν ραντεβού χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους στα «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων», χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Δεν απαιτείται συνταγογράφηση από ιατρό, καθώς οι δικαιούχοι λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό και μπορούν να προγραμματίζουν εύκολα και γρήγορα το ραντεβού τους.

Δηλώσεις υπουργών

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι «η πρόληψη σώζει ζωές», υπογραμμίζοντας πως τα νέα προγράμματα για την παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία ενισχύουν την προσπάθεια για την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι «η τεχνολογία στην Υγεία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα» και πως τα νέα προγράμματα διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισήμανε ότι τα δύο νέα προγράμματα παρέχουν ολιστική φροντίδα για τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία και συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών προβλημάτων σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της στοχευμένης αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της κοινωνίας και της δημόσιας υγείας.

Διαβάστε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ