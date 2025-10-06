Με εγκύκλιο που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι παιδίατροι θα συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Οι ιδιώτες παιδίατροι αλλά και όσοι στελεχώνουν τις δημόσιες δομές του ΕΣΥ θα συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα του υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF υλοποιεί την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, στο σπίτι, στο σχολείο, στις υπηρεσίες υγείας και στην ευρύτερη κοινότητα, που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών, καθώς και τις οικογένειές τους. Μέσα από μία ολιστική προσέγγιση και ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία έχει αναπτυχθεί ένα διατομεακό, διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα, ώστε να αλλάξει το περιβάλλον που οδηγεί στην εμφάνιση της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους, μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής δραστηριότητας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το διογκούμενο πρόβλημα της παχυσαρκίας και για την πρόληψη και τον τερματισμό της διαιώνισής του από γενιά σε γενιά, ιδρύθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας. Ένας από τους στόχους του Κέντρου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και ιδιαίτερα η διεπιστημονική υποστήριξη παιδιών με παχυσαρκία από συνεργαζόμενους διαιτολόγους-διατροφολόγους του Κέντρου.

Ο ρόλος των παιδιάτρων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της κ.Αγαπηδάκη, οι παιδίατροι καλούνται να:

1. Ενσωματώσουν την αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών στις τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα για την ηλικία των παιδιών Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης και Διαγράμματα Αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού νέου τύπου (έκδοσης 2017)

2. Προβαίνουν στη λήψη παιδιατρικού και αναπτυξιακού ιστορικού με γονείς/κηδεμόνες και εφήβους και διενέργεια κλινικής εξέτασης.

3. Εφαρμόζουν την κλινική παιδιατρική εξέταση με έμφαση στην αναγνώριση συμπτωμάτων, σημείων και άλλων κλινικών ευρημάτων, και την ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων, που οδηγούν στη διάγνωση υπερβαρότητας ή/και παχυσαρκίας ή/και συνοδών νοσημάτων αυτών.

4. Καταγράφουν τα ανθρωπομετρικά δεδομένα και το ιατρικό ιστορικό των παιδιών στο βιβλιάριο υγείας παιδιού και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

5. Υποστηρίζουν, βάση της κλινικής απόφασης, συμβουλευτικά τους γονείς και τα παιδιά για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις καθιστικές συνήθειες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

6. Παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τις περιπτώσεις παχυσαρκίας που έχουν εντοπιστεί, για την περαιτέρω υποστήριξή τους μέσω διεπιστημονικής συμβουλευτικής από διαιτολόγους / διατροφολόγους.

Για την παραπομπή απαιτείται η συμπλήρωση του αντίστοιχου εγγράφου παραπομπής και αξιολόγησης με την ονομασία «Φόρμα Παραπομπής σε Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής με Διαιτολόγο-Διατροφολόγο».

Στάδια συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στη Δράση περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική καταγραφή, αξιολόγηση και παρέμβαση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

Α. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι παιδίατροι συνεχίζουν με:

i. Την παρακολούθηση της εξέλιξης υγείας των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και επαναξιολόγηση τους είδους παρέμβασης όπου χρειάζεται σε συνεργασία με τους Διαιτολόγους του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

ii. Τον επανέλεγχο σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (6 μήνες) των ανθρωπομετρικών δεδομένων των παιδιών, με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας τους.

Β. Η δράση προβλέπει τη συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας με την καταγραφή και αναφορά δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας που σχετίζονται με:

i. Τα περιστατικά που καταγράφονται στο πλαίσιο της παρέμβασης.

ii. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των δράσεων.

iii. Την προσαρμογή των στρατηγικών πρόληψης.

Γ. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της δράσης, παρέχεται επίσης συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξη στους επαγγελματίες υγείας μέσω σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, που καλύπτουν τις επιστημονικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της παιδικής παχυσαρκίας.

