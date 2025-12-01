Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες του για τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 στη θεραπεία της παχυσαρκίας, προτείνοντάς τα ως μακροχρόνια λύση για μια πάθηση που πλήττει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η πρώτη, υπό όρους, οδηγία αφορά τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 από ενήλικες –εξαιρουμένων των εγκύων– για μακροχρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η δεύτερη συνιστά τον συνδυασμό της φαρμακευτικής αγωγής με υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο ΠΟΥ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να παρουσιάσει νέες οδηγίες για την κλινική διαχείριση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του για την αντιμετώπιση της νόσου.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι η απόφαση αυτή «αναγνωρίζει ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια ασθένεια που απαιτεί ολιστική και ισόβια φροντίδα». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα φάρμακα από μόνα τους δεν αρκούν για να επιλυθεί η παγκόσμια κρίση.

Τα φάρμακα και οι δραστικές ουσίες

Τα φάρμακα αυτά, όπως τα Ozempic, Wegovy και Mounjaro, κυκλοφορούν εδώ και περίπου μια δεκαετία. Αρχικά προορίζονταν για τη θεραπεία του διαβήτη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως για την απώλεια βάρους. Πρόκειται για τους λεγόμενους «αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1», οι οποίοι μιμούνται τη δράση της ορμόνης που συμβάλλει στην έκκριση ινσουλίνης και προκαλεί αίσθημα κορεσμού.

Στελέχη του ΠΟΥ υπογράμμισαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Ακόμη και με ταχύτερη παραγωγή, εκτιμάται ότι έως το 2030 οι θεραπείες GLP-1 θα είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 10% των ασθενών. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η ισότιμη πρόσβαση. Χωρίς συντονισμένη δράση, τα φάρμακα αυτά θα διευρύνουν το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών», προειδοποίησε ο Τέντρος.

Οι νέες οδηγίες και οι επιπτώσεις

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ΠΟΥ είχε εντάξει τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη –δραστικές ουσίες των φαρμάκων Ozempic (Novo Nordisk) και Mounjaro (Eli Lilly)– στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι σημερινές οδηγίες αφορούν ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 30 και προτείνουν τρεις βασικούς δραστικούς παράγοντες: τη σεμαγλουτίδη, την τιρζεπατίδη και τη λιραγλουτίδη, ένα παλαιότερο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2022 από ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Αν δεν ληφθούν μέτρα, ο αριθμός των πασχόντων ενδέχεται να διπλασιαστεί έως το 2030.

Η λεγόμενη «επιδημία παχυσαρκίας» έχει και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς το παγκόσμιο κόστος μπορεί να φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Εάν δεν αλλάξουμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την κατάσταση, η πίεση στα συστήματα υγείας θα καταστεί μη βιώσιμη», προειδοποίησε ο Τζέρεμι Φάραρ, γενικός υποδιευθυντής του ΠΟΥ, αρμόδιος για την προώθηση της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών.