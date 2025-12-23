Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων SMS προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Τα SMS, που περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, θα αποσταλούν 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους, ενώ την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμη 17.000 μηνυμάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, δηλαδή με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 με σχετικές συννοσηρότητες. Περιλαμβάνει ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή, διατροφική καθοδήγηση, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική παρακολούθηση.

Στόχος είναι η σταδιακή απώλεια βάρους, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και η μακροχρόνια διαχείριση του σωματικού βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά. Όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία δεν περιορίζεται απλώς στη φαρμακευτική αγωγή. Προσφέρουμε μια ολιστική φροντίδα, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, ώστε η πρόληψη στη χώρα μας να φτάσει εκεί που πρέπει: στον πολίτη, απλά και εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι η πρόληψη να γίνει καθημερινή πράξη – εύκολη, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους».