Σε νέο στάδιο περνά ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών για την επικράτηση στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η Novo Nordisk έγινε η πρώτη εταιρεία που έλαβε έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη διάθεση χαπιών GLP-1 για την παχυσαρκία, δίνοντας στη δανική φαρμακευτική εταιρεία σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά θεραπειών για την παχυσαρκία.

Με τον τρόπο αυτό η Novo Nordisk ανοίγει νέο κεφάλαιο στη συγκεκριμένη αγορά αφού το γνωστό σκεύασμα Wegovy θα κυκλοφορεί και σε μορφή χαπιού αντί για μόνο ένεση. Στελέχη της εταιρείας μάλιστα εκτιμούσαν ότι η καθημερινή θεραπεία με τα χάπια αυτά θα είναι διαθέσιμη στην μεγάλη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες εβδομάδες.

Μετά την εξέλιξη αυτή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να ανοίξει ο δρόμος και για τη Γηραιά Ήπειρο αφού ο κανόνας θέλει σε δεύτερο χρόνο και έπειτα από τη σχετική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ΕΜΑ) να εισάγονται τα φάρμακα και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τζίρος 150 δις δολ

Ο τζίρος των φαρμάκων για την απώλεια βάρους αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, χάρη στην ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων Zepbound της Eli Lilly και Wegovy της Novo Nordisk, έδειχναν στοιχεία του Reuters.

Το «πράσινο φως» από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θεωρείται ότι δίνει τώρα σημαντικό προβάδισμα στη δανική φαρμακευτική εταιρεία στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, έναντι της ανταγωνίστριας Eli Lilly, η οποία όμως δεν αναμένεται ότι θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια.

Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ενός από του στόματος φαρμάκου ή χαπιού που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικό με τα ενέσιμα φάρμακα.

Τα χάπια είναι ευκολότερα στην παρασκευή τους και θα μπορούσαν επίσης να αποφύγουν ορισμένα από τα προβλήματα εφοδιασμού που παρατηρήθηκαν αρχικά με τα ενέσιμα φάρμακα των Novo και Lilly.

Δυνατά στο παιχνίδι θέλουν να μπουν τώρα επιπλέον φαρμακευτικές όπως οι Structure Therapeutics, Merck, AstraZaneca, Roche, Viking Therapeutics και Pfizer.

Οι υποσχέσεις

Το χάπι Wegovy έδειξε μέση απώλεια βάρους 16,6% κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Novo Nordisk, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στις αρχές της εβδομάδος.

Το ένα τρίτο των περίπου 1.300 συμμετεχόντων παρουσίασε απώλεια βάρους 20% ή ακόμη μεγαλύτερη απώλεια στην ίδια δοκιμή, πρόσθεσε ακόμη η εταιρεία.

Το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2026. «Οι ασθενείς θα έχουν στη διάθεσή τους ένα βολικό χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και μπορεί να τους βοηθήσει να χάσουν τόσο βάρος όσο και η ένεση Wegovy», δήλωσε ο Mike Doustdar, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σύμφωνα με το BBC.

Η έκδοση του Wegovy σε χάπι θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις πωλήσεις της Novo Nordisk μετά από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία οι μετοχές της είχαν υποχωρήσει καθώς η εταιρεία προειδοποιούσε τους επενδυτές για τα κέρδη της. Μετά την έγκριση των χαπιών Wegovy, πραγματοποιήθηκε νέα άνοδος των τιμών των μετοχών της εταιρείας.