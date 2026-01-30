Η AstraZeneca ανακοίνωσε νέα στρατηγική συνεργασία με τον CSPC Pharmaceutical Group για την ανάπτυξη πεπτιδικών φαρμάκων μακράς δράσης κατά της παχυσαρκίας και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με το βάρος. Η συμφωνία προβλέπει προκαταβολή ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ακόλουθες πληρωμές που αναμένεται να φτάσουν έως τα 17,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως έγινε γνωστό από κατάθεση στελεχους της CSPC στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η βρετανο-σουηδική φαρμακευτική εταιρεία αποκτά τα παγκόσμια δικαιώματα – με εξαίρεση την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν – για το χαρτοφυλάκιο των μηνιαίων ενέσιμων φαρμάκων διαχείρισης βάρους της κινεζικής εταιρείας.

Νέα ερευνητικά προγράμματα και τεχνολογίες

Πέραν των υφιστάμενων φαρμάκων, η AstraZeneca θα συνεργαστεί με την CSPC σε τέσσερα νέα προγράμματα, αξιοποιώντας την πλατφόρμα ανακάλυψης πεπτιδικών φαρμάκων με τεχνητή νοημοσύνη της κινεζικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη χορήγηση φαρμάκων σε διαστήματα μιας φοράς τον μήνα ή και αραιότερα, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συμμόρφωση των ασθενών με τη μακροχρόνια θεραπεία τους.

Οικονομικοί όροι της συμφωνίας

Για την πρόσβαση στα οκτώ συνολικά προγράμματα και στις τεχνολογικές πλατφόρμες, η CSPC θα λάβει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των προτέρων. Επιπλέον, προβλέπονται έως 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές ορόσημων έρευνας και ανάπτυξης και 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορόσημα πωλήσεων, μαζί με διψήφια ποσοστά δικαιωμάτων επί των ετήσιων καθαρών πωλήσεων.

Επέκταση στην αγορά της παχυσαρκίας

Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική επέκταση της AstraZeneca στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά θεραπειών για την παχυσαρκία, η οποία σύμφωνα με αναλυτές αναμένεται να προσεγγίσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας.

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει στον τομέα, έχοντας αδειοδοτήσει προηγουμένως ένα πειραματικό χάπι απώλειας βάρους από την κινεζική EccoGene, έναντι ποσού που θα μπορούσε να φτάσει έως τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.