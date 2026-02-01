Το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες με ΑΜΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Το εθνικό πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε όλους τους πολίτες με ΑΜΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Οι δράσεις του προγράμματος καλύπτουν την πρόληψη σοβαρών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και καρδιαγγειακών νοσημάτων και νεφρικών δυσλειτουργιών. Η συμμετοχή είναι απλή, χωρίς συνταγογράφηση ή οικονομική επιβάρυνση, και οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες μέσω SMS ή μέσω της πλατφόρμας της άυλης συνταγογράφησης.

Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών που δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Γυναίκες 21–29 ετών που δεν έχουν πραγματοποιήσει PAP TEST τα τελευταία τρία χρόνια δικαιούνται:

Γυναικολογική εξέταση και PAP TEST

Σε περίπτωση ευρημάτων, κολποσκόπηση και βιοψία από γυναικολόγο

Γυναίκες 30–65 ετών που δεν έχουν κάνει PAP TEST τα τελευταία τρία χρόνια δικαιούνται:

Γυναικολογική εξέταση και HPV-DNA TEST

Εφόσον υπάρξουν ευρήματα, κολποσκόπηση και βιοψία

Πρόληψη Καρκίνου του Μαστού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών και περιλαμβάνει:

Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία

Υπερηχογράφημα μαστού, εφόσον απαιτείται

Κλινική εξέταση σε περίπτωση ευρημάτων

Πρόληψη Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Αφορά άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών χωρίς ιστορικό παθήσεων του παχέος εντέρου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε:

Αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test)

Επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο, αν το αποτέλεσμα είναι θετικό

Διαγνωστική κολονοσκόπηση μετά από ιατρική εκτίμηση

Αφαίρεση πολυπόδων και βιοψία, όπου απαιτείται

Πρόληψη Καρδιαγγειακών Κινδύνων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών και περιλαμβάνει δωρεάν:

Εξετάσεις αίματος (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, σάκχαρο, γενική αίματος, λιποπρωτεΐνη α)

Ιατρική επίσκεψη σε καρδιολόγο, παθολόγο ή γενικό ιατρό

Εξειδικευμένο καρδιολογικό έλεγχο σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων

Εξετάσεις ισχαιμίας, όπως stress echo ή σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Προληπτικό έλεγχο για νεφρική δυσλειτουργία

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «την εβδομάδα αυτή ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η δράση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μετάβαση από τη θεραπεία στην πρόληψη, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων υγείας που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου περισσότεροι από 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξετάσεις, οδηγώντας σε έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων. Οι δράσεις καλύπτουν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της παχυσαρκίας ενηλίκων.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στα προγράμματα

Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν αυτόματα το παραπεμπτικό τους.

Όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να κλείσουν ραντεβού με το ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενα δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα.

Δεν απαιτείται συνταγογράφηση ή οικονομική συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και λίστες συνεργαζόμενων κέντρων είναι διαθέσιμες στην επίσημη πλατφόρμα: https://proliptikes.gov.gr/