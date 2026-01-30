Σχεδόν 100 παιδιά υπέστησαν βλάβες από τον χειρουργό Yaser Jabbar στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου, σύμφωνα με επίσημη έρευνα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι 94 από τα 789 παιδιά που φροντίστηκαν από τον Jabbar παρουσίασαν βλάβες, οι 91 από τις οποίες αφορούσαν χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα προβλήματα περιλαμβάνουν πρόωρη αφαίρεση συσκευών σταθεροποίησης οστών, εγχειρήσεις χωρίς σαφή ιατρικό λόγο, λανθασμένες τοποθετήσεις μεταλλικών καρφιών και σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση επιπλοκών.

Το Great Ormond Street Hospital εξέφρασε «βαθιά συγγνώμη» για το κακό που προκλήθηκε από τις ενέργειες του χειρουργού.

Ένας πρώην ασθενής του χειρουργού Yaser Jabbar μίλησε στο BBC για την εμπειρία του, όταν ήταν μόλις έξι ετών. Ο Jabbar, ειδικός στην ανακατασκευή άκρων, εργάστηκε στο φημισμένο παιδιατρικό νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου από το 2017 έως το 2022.

Ο μικρός ασθενής δήλωσε: «Έχω εφιάλτες εξαιτίας του. Όταν ήμουν έξι χρονών, έπρεπε να κάνω μια εγχείρηση και να βάλω έναν σιδερένιο μηχανισμό στο πόδι μου. Ήταν ένα μεγάλο μεταλλικό πλαίσιο που ήταν γύρω από το πόδι μου. Γεννήθηκα με το πόδι μου στραβό, σαν να έκανε το σχήμα του γράμματος C.

Ο μπαμπάς μου έψαχνε για γιατρούς και έτσι βρήκαμε έναν γιατρό που λεγόταν Τζέισον Τζαμπούρ. Όταν έγινε το χειρουργείο, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια λάθη στο πόδι μου και καταλάβαμε ότι κάτι δεν είχε πάει σωστά.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε να πάμε στο νοσοκομείο GOSH για να τους πούμε τι είχε συμβεί. Όμως τότε δεν πήραν στα σοβαρά όλα τα άλλα προβλήματα που υπήρχαν στο πόδι μου. Όταν τελικά κατάλαβαν τι είχε γίνει, ήταν ήδη πολύ αργά.

Έπρεπε να κάνω κι άλλα χειρουργεία, και κι άλλα χειρουργεία, και να φορέσω ξανά και ξανά τέτοια μεταλλικά πλαίσια. Τώρα το πόδι μου είναι καλά. Επιτέλους. Δεν φοράω πια τα πλαίσια, αλλά έχω ακόμα μια μεταλλική πλάκα στο πόδι μου.

Έχω μόνιμες ουλές στο πόδι μου και αυτές θα μείνουν για πάντα».

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα, σχεδόν 100 παιδιά υπέστησαν βλάβες από τις επεμβάσεις του Jabbar, αποκαλύπτοντας συστηματικά περιστατικά κακής ιατρικής πρακτικής. Η εσωτερική έρευνα του ιδρύματος διαπίστωσε ότι 94 από τα 789 παιδιά που είχαν δεχθεί φροντίδα υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων οι 91 σχετίζονταν με χειρουργικές πράξεις. Το Great Ormond Street Hospital (GOSH) εξέφρασε «βαθιά συγγνώμη» για το κακό που προκλήθηκε στους μικρούς ασθενείς.

Αποκαλύψεις για επικίνδυνες πρακτικές

Η έρευνα εντόπισε περιπτώσεις όπου αφαιρέθηκαν πρόωρα συσκευές σταθεροποίησης οστών, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις χωρίς σαφή ιατρική αιτιολόγηση και σημειώθηκαν λανθασμένες τοποθετήσεις μεταλλικών καρφιών. Διαπιστώθηκαν επίσης σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση επιπλοκών.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των παιδιών που χειρουργήθηκαν υπέστησαν βλάβες, ενώ 35 αντιμετώπισαν σοβαρές συνέπειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως της μικρής Bunty, που γεννήθηκε με σπάνια οστική πάθηση, οι επανειλημμένες επεμβάσεις οδήγησαν τελικά σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις

Οι οικογένειες των παιδιών που επηρεάστηκαν μίλησαν δημόσια για τις εμπειρίες τους. Ο πατέρας της Bunty, Dean Stalham, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «πολύ λίγα, πολύ αργά». Άλλοι γονείς, όπως η Lizzie Roberts, υποστήριξαν ότι έγιναν επεμβάσεις χωρίς συναίνεση, αφήνοντας τα παιδιά τους σε συνεχή πόνο.

Ορισμένες οικογένειες έχουν ζητήσει από τη Μητροπολιτική Αστυνομία να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τα πορίσματα της έκθεσης πριν αποφασίσει αν θα κινηθεί επίσημα.

Ευθύνες και θεσμικές αντιδράσεις

Η διοίκηση του GOSH ξεκίνησε την εσωτερική έρευνα το 2024, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε μέλος του προσωπικού και μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών. Προηγούμενη έκθεση είχε ήδη επισημάνει «τοξικό εργασιακό περιβάλλον» και «ακατάλληλες επεμβάσεις» σε παιδιά.

Ο διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου, Matthew Shaw, χαρακτήρισε την ημέρα δημοσίευσης της έκθεσης «τη σκοτεινότερη στην ιστορία του νοσοκομείου» και ζήτησε συγγνώμη. Τόνισε ωστόσο ότι το ίδρυμα αντέδρασε «εξαιρετικά γρήγορα» μόλις εντοπίστηκαν οι ανησυχίες.

Επόμενα βήματα

Το NHS England διεξάγει πλέον ανεξάρτητη αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο το GOSH διαχειρίστηκε την υπόθεση. Το νοσοκομείο δηλώνει πως έχει ήδη υιοθετήσει νέα μέτρα, όπως ενισχυμένη εκπαίδευση στη διαχείριση παραπόνων και αυξημένη υποστήριξη για όσους καταγγέλλουν ανάρμοστες πρακτικές.

Ο Yaser Jabbar, που εκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να ζει πλέον στο εξωτερικό και δεν διαθέτει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα.