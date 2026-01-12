Ο Γιώργος Παπαδάκης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο παρελθόν και είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, καταφέρνοντας κάθε φορά να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο, η καρδιά του τον πρόδωσε και έφυγε από τη ζωή.

Ο προσωπικός γιατρός του αείμνηστου δημοσιογράφου, ο παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε στο ραδιόφωνο του Alpha, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

«Τον Γιώργο τον παρακολουθούσα εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει και πολύ καλή δουλειά και με το θέμα του covid. Έχω μπροστά μου ένα μήνυμα, το οποίο μου είχε στείλει η Τίνα (σ.σ. σύζυγός του Γιώργου Παπαδάκη) εκ μέρους του. Είχα μία εξαιρετικά καλή χημεία με τον Γιώργο», δήλωσε αρχικά ο γιατρός.

«Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές φορές. Είχε πολύ πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, το οποίο δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει πολλά χρόνια. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα τα οποία έκαναν την καθημερινότητά του πιο δύσκολη. Ήταν και καπνιστής», αποκάλυψε, μεταξύ άλλων ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

«Παρά ταύτα, η χρόνια νόσος από την οποία υπέφερε και για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη, η οποία δυσκόλευε πολλές φορές την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η Τίνα πάρα πολύ. Ήταν με την καλή έννοια, “καρφί” που μου έλεγε τι έκανε ο Γιώργος», είπε ακόμα.

Μάλιστα, ο Σωτήρης Αδαμίδης μίλησε και για τον χαρακτήρα του Γιώργου Παπαδάκη, τονίζοντας ότι είχε μία γλυκύτητα που τον δυσκόλευε ως γιατρό να είναι αυστηρός μαζί του.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία γλυκύτητα ως άνθρωπος που μπορούσε να σε δυσκολέψει για να είσαι αυστηρός μαζί του. Πριν λίγες ημέρες μου είχε πει ότι θα έρθει για έναν έλεγχο, δεν προλάβαμε», σημείωσε.

«Όλες τις φορές που είχε νοσηλευτεί είχε βγει αλώβητός και ακμαίος, από τις όποιες περιπέτειες», δήλωσε ακόμα ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

Στη συνέχεια η κουβέντα στράφηκε στους ανθρώπους που αφήνουν την ενεργό δράση και συνταξιοδοτούνται και ο Σωτήρης Αδαμίδης ανέφερε ότι πολλές φορές του χαρακτηρίζει έντονο συγκινησιακό στρες.

«Τους ανθρώπους που αποσύρονται από την ενεργό δράση τους χαρακτηρίζει ένα έντονο συγκινησιακό στρες», δήλωσε ακόμα, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να δυσκολέψει την καρδιά, ή να αντιμετωπίσουν αυτά τα άτομα προβλήματα κατάθλιψης.

Τέλος , ο Σωτήρης Αδαμίδης συμβούλεψε τους ανθρώπους που βγαίνουν στη σύνταξη να έχουν ισχυρά ενδιαφέροντα και να χαίρονται τη ζωή, παρόλο που δεν είναι πια τόσο ενεργοί.