Για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν από τη γέννησή του κατηγορείται γιατρός του Βόλου, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ιατρικής αμέλειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το 2021, όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τον τοκετό, εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.

Η υπόθεση αφορά τις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα ιατρό.

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ένα μεσημέρι του Αυγούστου του 2021. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει και η γυναίκα αποχώρησε.

Την επόμενη ημέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε διαστολή τεσσάρων εκατοστών. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και ότι ο τοκετός θα εξελισσόταν φυσιολογικά. Η γυναίκα εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική.

Το Σάββατο το μεσημέρι έγινε έλεγχος με ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Ωστόσο, στον επανέλεγχο λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός δεν άκουσε πλέον καρδιακούς παλμούς. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό, ο οποίος προκλήθηκε τεχνητά, αλλά το μωρό γεννήθηκε νεκρό.

Η θέση του γιατρού

Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνείται κάθε μορφή αμέλειας, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και ενήργησε όπως όφειλε. Τονίζει ότι πρόκειται για ένα σπάνιο, αλλά πιθανό ενδεχόμενο ακόμη και σε φυσιολογικές κυήσεις.

Η συνέχεια της δίκης

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε θα συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου.