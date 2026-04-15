Πλούσιο θέαμα προσφέρει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γκιουλέρ έβαλε ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 29’, με ένα εκπληκτικό χτύπημα φάουλ έξω από την περιοχή.

Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση, με τον Χάρι Κέιν να ισοφαρίζει εννέα λεπτά αργότερα με ιδανικό πλασέ. Ωστόσο, ο Μπαπέ χτυπήσε στο 43′, επαναφέροντας τη Ρεάλ σε θέση οδηγού.